El conjunto blanco comenzó su andadura en la presente edición del torneo de manera negativa, firmando un 0-3 que supuso su peor arranque histórico en la competición, con tres derrotas fuera de casa ante el Dubai Basketball, el Anadolu Efes y el Hapoel IBI Tel Aviv.

Sin embargo ha sido capaz de enderezar ese ritmo errático ganando los tres siguientes, dos en casa ante el Partizan y el LDCL ASVEL Villeurbanne y uno fuera ante el Armani Olimpia Milano, los dos últimos la semana previa anotando 98 o más puntos en cada uno de ellos.

En esa buena racha se han intercalado además otros dos triunfos de gran contundencia en liga contra el Kids&Us Manresa y Surne Bilbao Basket, por lo que equipo llega a la cita belgradense en un momento óptimo, dando muestras de que poco a poco va asimilando los postulados de Pedro Martínez.