Mourinho regresa con el Real Madrid al Olímpico de Roma para enfrentarse al equipo con el que conquistó la primera Conference de la historia en 2022, ahora al frente de un conjunto blanco que quiere sumar su segunda victoria en la máxima competición europea.

Roma - Real Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Es el decimotercer encuentro oficial entre el equipo blanco y la Roma en 'Champions', con un balance de ocho victorias para los merengues y tres para la 'Loba'.

El Real Madrid no visita el Olímpico en partido oficial desde hace ocho años, cuando se impuso por 0-2, en el último cruce entre ambos conjuntos al margen de un amistoso en el verano de 2019.

Los de Mourinho comenzaron su andadura en la Liga de Campeones con una victoria frente al Inter de Milán en el Bernabéu (2-1) tras una segunda parte muy sufrida.

Su objetivo será continuar invictos en la competición, después de haber sumado las dos primeras derrotas de la temporada en LaLiga ante Betis y Atlético de Madrid.