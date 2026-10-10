El conjunto azulgrana regresa del parón con el objetivo de mantener su pleno de puntos en La Liga y meter presión al Real Madrid.

FC Barcelona - Getafe, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

FC Barcelona y Getafe se enfrentarán este sábado 10 de octubre, donde el equipo de Flick defiende su condición de campeón de las dos últimas ediciones. Quiere sumar un nuevo triunfo en el estadio Spotify Camp Nou, en este duelo correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports 26-27, que regresa tras el parón de selecciones.

El Barcelona quiere seguir sumando victorias en el Spotify Camp Nou, donde lleva una racha tremenda de triunfos consecutivas. Suma 21 puntos en su haber y tiene cinco de ventaja sobre Atlético de Madrid y Real Betis, ambos con 16 en su casillero.

Antes del parón de selecciones, derrotó 1-3 al Sevilla. El Getafe, por su parte, ocupa la undécima posición en LaLiga EA Sports con ocho puntos, con dos victorias, dos empates y tres derrotas.