Carlos Alcaraz se enfrenta a Juan Manuel Cerúndolo en el Masters de Shanghái con el objetivo de iniciar con buen pie su andadura en el torneo asiático y avanzar con firmeza en las rondas iniciales.

Alcaraz - Cerúndolo, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del Masters 1.000 de Shanghái

El encuentro se disputa hoy, sábado 10 de octubre de 2026, no antes de las 12:00 hora peninsular española (18:00 hora local), en las pistas del complejo del Qi Zhong Stadium situadas en Shanghái.

El duelo de segunda ronda de este prestigioso torneo Masters 1.000 sobre pista dura se puede seguir en directo a través de los canales de televisión especializados en deportes y plataformas de streaming como Movistar+.

El tenista murciano parte como uno de los grandes favoritos al título gracias a su magnífico estado de forma en el tramo final de la temporada, mientras que el jugador argentino busca dar la gran sorpresa sobre la superficie rápida asiática tras superar las rondas previas.