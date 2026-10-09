Kosner Baskonia se aferra al Buesa Arena para seguir su racha ante Besiktas en la tercera jornada de la Euroliga, con dos equipos que llegan con el mismo balance.
El conjunto turco, que regresa a la competición continental 14 años después, lo hace con un equipo potente que ya sabe lo que es ganar lejos de su estadio.
Presenta un balance de un triunfo, en su visita al Maccabi Tel-Aviv, y dos derrotas, ante Barça y Valencia Basket, los mismos guarismos que el Baskonia, que llega a este duelo tras superar a Armani Milán y Bàsquet Girona de forma consecutiva.
Baskonia - Besiktas, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga
El conjunto vasco busca su segunda victoria consecutiva de la temporada europea.
Kosner Baskonia se aferra al Buesa Arena para seguir su racha ante Besiktas en la tercera jornada de la Euroliga, con dos equipos que llegan con el mismo balance.