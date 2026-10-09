Reforzado por la esperada recuperación de los interiores Josh Nebo y Tosan Evbuomwan, que ya se entrenan con el grupo con normalidad, el Barça se medirá este viernes en el Palau Blaugrana al Zalgiris Kaunas (20.30 CET), un equipo que destaca por el poderío en la pintura de su pívot estrella, Jonas Valanciunas.
El entrenador del conjunto catalán, Aleksander Sekulic, no ha querido confirmar si los dos jugadores se vestirán de corto este viernes, pero lo cierto es que se han incorporado a la dinámica grupal y su regreso aliviaría la maltrecha pintura azulgrana, que ha afrontado el tramo inicial del curso con el pívot Olek Balcerowski y el ala-pívot Olivier Nkamhoua como únicas piezas interiores.
Barça - Zalgiris, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga
Los culés reciben a los lituanos en busca de su tercer triunfo europeo del curso.
Reforzado por la esperada recuperación de los interiores Josh Nebo y Tosan Evbuomwan, que ya se entrenan con el grupo con normalidad, el Barça se medirá este viernes en el Palau Blaugrana al Zalgiris Kaunas (20.30 CET), un equipo que destaca por el poderío en la pintura de su pívot estrella, Jonas Valanciunas.