El Real Madrid jugará su primer encuentro como local de la presente temporada en la máxima competición europea en busca de un triunfo ante el Partizan de Belgrado que le permita frenar el que es su peor arranque histórico en la Euroliga.
El conjunto blanco suma hasta el momento tres derrotas en tres partidos, todas ellas a domicilio, ante el Dubai Basketball (78-77), el Anadolu Efes (94-84) y el Hapoel IBI Tel Aviv (102-98). Resultados adversos que contrastan con su buen rendimiento en la Supercopa de la Euroliga, donde fue capaz de alzarse con el título el pasado mes de septiembre.
Real Madrid - Partizán, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga
El conjunto blanco busca su primera victoria en la competición europea tras un mal inicio.
El Real Madrid jugará su primer encuentro como local de la presente temporada en la máxima competición europea en busca de un triunfo ante el Partizan de Belgrado que le permita frenar el que es su peor arranque histórico en la Euroliga.