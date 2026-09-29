Rearmado de confianza tras ganar al Anadolu Efes (89-82), en la Euroliga, y al Leyma Coruña (119-101), en la Liga Endesa, el renovado proyecto del Barça afronta su primera gran piedra de toque en Dubái, donde se reencontrará con el técnico Xavi Pascual, que dirige a uno de los favoritos al título.
Será un duelo de reencuentros. El ya mencionado de Pascual con el club de su vida, que abandonó al término de la pasada temporada cuando todavía le quedaban dos años más de contrato; y el de Aleksander Sekulic con el equipo emiratí, al que entrenó en el último tramo del curso pasado y con el que conquistó el título de la Liga del Adriático.
Dubái - Barça, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga
Los culés buscan la segunda victoria en este arranque de la Euroliga ante el equipo que dirige su exentrenador Xavi Pascual.
Rearmado de confianza tras ganar al Anadolu Efes (89-82), en la Euroliga, y al Leyma Coruña (119-101), en la Liga Endesa, el renovado proyecto del Barça afronta su primera gran piedra de toque en Dubái, donde se reencontrará con el técnico Xavi Pascual, que dirige a uno de los favoritos al título.