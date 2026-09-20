Manolo Lama, periodista, sobre el penalti a Giuliano Simeone y la tarjeta roja de Huijsen: "Si no le agarra, llega al balón"

El derbi madrileño de la jornada 7 de LaLiga EA Sports vivió un punto de inflexión en los primeros compases de la segunda mitad. Con el marcador aún en tablas, una maniobra del Atlético de Madrid iniciada con un desplazamiento en largo de Hancko permitió a Giuliano Simeone ganar la carrera a la espalda.

En ese momento, Dean Huijsen agarró del brazo izquierdo al argentino para frenar su avance, llevando a Ortiz Arias a señalar penalti de inmediato. La jugada desató una fuerte controversia en ambas bandas del Riyadh Air Metropolitano.

Mientras Diego Pablo Simeone reclamaba con insistencia la expulsión del central por cortar una ocasión manifiesta de gol, la primera decisión fue la de mostrar únicamente tarjeta amarilla y eso encendió los ánimos de los locales. Sin embargo, el colegiado acabó rectificando y mostrando la cartulina roja directa al zaguero madridista.

Las dos claves reglamentarias según Manolo Lama

Durante la narración del choque en Tiempo de Juego de la Cadena COPE, Manolo Lama analizó los dos argumentos reglamentarios que justifican la expulsión del internacional español.

Por un lado, el comunicador enfatizó la ventaja posicional del delantero colchonero en el momento del contacto, asegurando que si el defensor no realiza el agarrón, el atacante llega limpiamente al balón para encarar mano a mano al guardameta.

Por otro lado, el periodista subrayó por qué en este caso no aplicó la norma que evita la conocida como "doble sanción" en acciones dentro del área.

Lama recordó que la disputa no fue una entrada donde se buscase jugar la pelota al límite, sino un agarrón continuado sobre la carrera del rival. Al no existir ningún intento legítimo de disputar el balón por parte de Huijsen, el reglamento exige la sanción disciplinaria con tarjeta roja de forma obligatoria.

El reajuste de Mourinho

El posterior lanzamiento desde los once metros corrió a cargo de Grimaldo, que superó a Courtois con un disparo raso para colocar el 1-0 en el electrónico y adelantar al Atlético de Madrid.

La jugada dejó al Real Madrid en clara desventaja numérica durante casi toda la segunda parte, obligando al central a retirarse desolado del terreno de juego tras recibir el consuelo de sus compañeros Valverde y Cucurella.

De hecho, dicha expulsión forzó a José Mourinho a reestructurar de urgencia el dibujo táctico de su equipo sobre el césped.

Con diez futbolistas y el marcador en contra, el técnico portugués tuvo que mover ficha en el banquillo para recolocar piezas en la zaga, retrasando la ubicación de Tchouaméni al eje de la defensa y apostando por sentar a Güler y Vinícius Júnior.