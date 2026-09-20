Atlético de Madrid - Real Madrid fútbol hoy en directo | A qué hora es el partido, dónde verlo online, alineaciones y última hora del derbi de LaLiga

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Riyadh Air Metropolitano en el primer derbi madrileño de la temporada. El conjunto rojiblanco llega después de golear al Osasuna (4-0), mientras que los blancos vienen de ganar al Elche (2-3) y afrontan una nueva prueba a domicilio.

El duelo corresponde a la jornada 7 de LaLiga y llega antes del parón de selecciones, con ambos equipos separados por dos puntos en la clasificación.

🔴 ¿A qué hora juegan hoy Atlético de Madrid y Real Madrid?

El Atlético de Madrid - Real Madrid se juega hoy, domingo 20 de septiembre, a las 16:15 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

🔴 ¿Dónde ver en directo por televisión el Atlético - Real Madrid?

El derbi podrá verse en directo por DAZN LaLiga. También estará disponible a través de Movistar Plus+ y Orange TV, según el paquete contratado.

🔴 ¿Dónde seguir online el derbi Atlético - Real Madrid?

El partido podrá seguirse online a través de la aplicación y la web de DAZN, además de mediante las plataformas de Movistar Plus+ y Orange TV para los usuarios con el canal incluido. También se podrá seguir en directo, minuto a minuto, con todas las jugadas, estadísticas y reacciones en este directo.