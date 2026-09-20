Atlético de Madrid - Real Madrid fútbol hoy en directo | A qué hora es el partido, dónde verlo online, alineaciones y última hora del derbi de LaLiga
Atlético y Real Madrid se enfrentan hoy en el Metropolitano en un derbi que mide a dos aspirantes antes del parón de selecciones.
Simeone y Mourinho, 12 años después: un derbi peligroso con Julián y Vinicius marcados en la diana del Metropolitano
El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Riyadh Air Metropolitano en el primer derbi madrileño de la temporada. El conjunto rojiblanco llega después de golear al Osasuna (4-0), mientras que los blancos vienen de ganar al Elche (2-3) y afrontan una nueva prueba a domicilio.
El duelo corresponde a la jornada 7 de LaLiga y llega antes del parón de selecciones, con ambos equipos separados por dos puntos en la clasificación.
🔴 ¿A qué hora juegan hoy Atlético de Madrid y Real Madrid?
El Atlético de Madrid - Real Madrid se juega hoy, domingo 20 de septiembre, a las 16:15 horas en el Riyadh Air Metropolitano.
🔴 ¿Dónde ver en directo por televisión el Atlético - Real Madrid?
El derbi podrá verse en directo por DAZN LaLiga. También estará disponible a través de Movistar Plus+ y Orange TV, según el paquete contratado.
🔴 ¿Dónde seguir online el derbi Atlético - Real Madrid?
El partido podrá seguirse online a través de la aplicación y la web de DAZN, además de mediante las plataformas de Movistar Plus+ y Orange TV para los usuarios con el canal incluido. También se podrá seguir en directo, minuto a minuto, con todas las jugadas, estadísticas y reacciones en este directo.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Los dos equipos llegan separados por dos puntos
El Real Madrid afronta el derbi con 15 puntos, mientras que el Atlético suma 13 después de seis jornadas. Una victoria rojiblanca permitiría al equipo de Simeone adelantar al conjunto blanco.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | ¡Arranca la cobertura!
¡Comienza la cobertura! Atlético y Real Madrid se enfrentarán en el derbi madrileño en el Metropolitano. Los rojiblancos buscan hacerse fuertes ante su afición, mientras que el conjunto blanco quiere mantener su buena dinámica en este inicio de Liga. Todo preparado para 90 minutos de máxima intensidad.