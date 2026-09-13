Levante - FC Barcelona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Fermín, Lamine y Raphinha celebran uno de los goles ante el Valencia. EFE

El Levante recibe al FC Barcelona en la quinta jornada de La Liga. El conjunto granota busca sorprender en casa y sumar puntos decisivos para alejarse de la zona baja, mientras que los azulgranas persiguen la victoria para afianzarse en el liderato.

El encuentro de la jornada 5 de La Liga se disputa el domingo 13 de septiembre de 2026 a las 16:15 horas (horario peninsular español). El escenario del choque será el Estadio Ciutat de València, donde el conjunto local intentará hacerse fuerte ante su afición.

La retransmisión televisiva en directo en España correrá a cargo de Movistar+ LaLiga (disponible a través de las plataformas de Movistar Plus y operadores adheridos) y LaLiga TV Bar para establecimientos públicos.

El cuadro catalán llega con la intención de imponer su dominio en la posesión y mantener su buena dinámica realizadora para asegurar tres puntos fundamentales en la pelea por la zona alta de la tabla.