Etapa 19 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La decimonovena etapa del Tour de Francia ofrece una explosiva jornada de alta montaña entre Gap y la mítica cima de Alpe d'Huez. Un recorrido alpino exigente y corto donde los favoritos al maillot amarillo buscarán marcar diferencias decisivas.

Esta exigente cita ciclista de 127,9 kilómetros arrancará a las 14:00 horas e incluye un desnivel acumulado de 3.500 metros a través del territorio alpino. Antes del vertiginoso ascenso definitivo con sus famosas 21 curvas (13,8 km al 8,1% de pendiente media), el pelotón superará pasos clave como el Col Bayard, el Col du Noyer de primera categoría y el Col d'Ornon.

En el plano estrictamente deportivo, la jornada se perfila crucial y determinante para la clasificación general, con Tadej Pogačar y sus principales rivales en plena pugna por distanciar a los perseguidores en las rampas de mayor dureza.

La retransmisión televisiva en España podrá seguirse en directo a través de Teledeporte, con paso posterior a La 1 y cobertura integral en plataformas como RTVE Play, Eurosport y EITB. La llegada del vencedor a la línea de meta está estimada entre las 17:24 y las 17:44 horas.