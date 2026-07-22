La sorprendente historia del nombre de Lamine Yamal: hay 1.700 registros con una media de 34 años

España vuelve a ser campeona del mundo. El triunfo de la selección ha desatado la euforia en todo el país y ha colocado, una vez más, a sus grandes protagonistas en el centro de todas las miradas.

Entre ellos destaca Lamine Yamal, una de las estrellas del combinado nacional y uno de los futbolistas que mejor representan el presente y el futuro del fútbol español.

Su nombre ha protagonizado miles de búsquedas en los últimos días, despertando la curiosidad de quienes quieren conocer cuál es su origen y por qué resulta tan poco habitual en España.

Captura de pantalla del INE. INE.

Aunque hoy sea imposible desvincular el nombre de Lamine del joven futbolista del FC Barcelona, lo cierto es que este ya formaba parte de la realidad demográfica española mucho antes de que el internacional debutara con la selección.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 1.779 hombres llamados Lamine, una cifra que demuestra que no se trata de un nombre nuevo. Además, la edad media de quienes lo llevan es de 34,4 años, muy superior a la de Lamine Yamal, nacido en 2007.

Este dato refleja que el nombre comenzó a extenderse en España décadas antes de que el jugador se convirtiera en un fenómeno mundial. Su origen se encuentra en el árabe y procede de Al-Amin, un nombre cuyo significado es "el digno de confianza", "el honesto" o "el fiel".

Con la expansión del islam, esta denominación se popularizó en numerosos países de África occidental, especialmente en Senegal, Gambia, Mali, Guinea o Mauritania, donde sigue siendo uno de los nombres masculinos más comunes.

Gran presencia en España

Precisamente, la presencia de personas llamadas Lamine en España está estrechamente relacionada con la inmigración procedente de estos países durante las últimas décadas.

De ahí que, aunque para muchos españoles el nombre haya empezado a sonar con fuerza gracias al reciente éxito de la selección, su presencia en el país sea muy anterior al nacimiento del propio futbolista.

Ahora, con España celebrando un nuevo título mundial y con Lamine Yamal convertido en uno de los rostros más reconocibles del deporte español, no sería extraño que el nombre experimentara un nuevo impulso.

No sería la primera vez que un gran acontecimiento deportivo influye en la elección de nombres para los recién nacidos, y todo apunta a que el llamado "efecto Lamine" podría reflejarse en las estadísticas dentro de unos años.