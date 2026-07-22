Etapa 17 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La 17ª etapa del Tour de Francia 2026 une Chambéry y Voiron en un trazado de 174,7 kilómetros de media montaña. Tras superar cuatro cotas puntuables concentradas en la primera parte, el terreno favorece los intentos de fuga o un esprint del pelotón.

La jornada arrancará con la salida neutralizada prevista a las 13:20 horas y la salida real a las 13:35. La llegada a la línea de meta en la localidad de Voiron está estimada entre las 17:18 y las 17:39 horas, según el ritmo medio del pelotón. La retransmisión televisiva en directo en España podrá seguirse a través de Teledeporte, La 2 y RTVE Play, así como en Eurosport y la plataforma Max.

En el apartado deportivo, Tadej Pogačar afronta este día vistiendo el maillot amarillo de líder de la clasificación general, con Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel al acecho. La carrera cuenta con un desnivel positivo acumulado de 2.362 metros.

Aunque la recta final presenta un perfil llano ideal para cazadores de etapas o velocistas con buena resistencia, el paso previo por el Col des Prés apretará las piernas antes de afrontar los kilómetros decisivos. Será una prueba de desgaste clave antes de encarar de lleno las exigentes jornadas de alta montaña.