Etapa 16 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La decimosexta etapa del Tour de Francia 2026 afronta la única contrarreloj individual de la edición, una jornada crucial en la lucha por la clasificación general donde los especialistas y los favoritos deberán medir sus fuerzas contra el reloj.

El trazado discurre entre las localidades de Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains con una distancia total de 26,1 kilómetros. La prueba comienza con la exigente ascensión a la Côte de Larringes, un puerto de segunda categoría con 9,7 kilómetros al 4,3% de desnivel, seguido de una rápida bajada y un tramo final llano bordeando el lago Lemán.

El primer corredor tomará la salida a las 13:00 horas, mientras que el líder Tadej Pogačar iniciará su prueba a las 17:15 horas, con llegada prevista sobre las 17:50 horas. La retransmisión televisiva en directo se podrá seguir en España a través de Teledeporte, La 2, RTVE Play y Eurosport.

Ciclistas como Remco Evenepoel buscarán arañar segundos en este recorrido con 500 metros de desnivel positivo acumulado, antes de adentrarse en el bloque decisivo de los Alpes. Esta lucha contra el cronómetro resultará clave para definir las diferencias reales en la tabla clasificatoria previa al gran final.