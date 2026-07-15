Etapa 11 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La undécima etapa del Tour de Francia ofrece un perfil ideal para los velocistas. Con salida en la histórica Vichy y llegada en Nevers, los sprinters deberán controlar la carrera para disputarse la victoria de etapa en una llegada masiva.

La undécima jornada de la ronda francesa, celebrada este miércoles 15 de julio, consta de un recorrido de 161,3 kilómetros. Tras dejar atrás la localidad de salida, el pelotón iniciará la marcha neutralizada a las 13:50 horas, previéndose el final en meta alrededor de las 17:30 horas.

Para los aficionados en España, la carrera se podrá seguir en directo por televisión a través de los canales habituales de Radio Televisión Española (Teledeporte y La 1) y en la plataforma de pago Eurosport.

En lo puramente deportivo, el trazado presenta escasas dificultades, destacando únicamente los pasos de cuarta categoría por la Côte de Brillonière y la Côte de Billy-Chavannes.

Se prevé que el pelotón controle la fuga del día sin complicaciones para preparar un sprint masivo en las calles de Nevers, donde Jasper Philipsen o Biniam Girmay parten como grandes favoritos para alzar los brazos.