Jannik Sinner - Alexander Zverev, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de la final de Wimbledon

El dominio de Sinner implantado en los tiempos recientes, e incuestionable en lo que va de curso, se topa con el mejor momento de Zverev, agigantado tras la conquista de Roland Garros semanas atrás, con el título de Wimbledon en juego.

El transalpino, número uno del mundo y que ganó con una gran autoridad al serbio Novak Djokovic en semifinales, pretende revalidar el título del pasado año, cuando ganó en la final al español Carlos Alcaraz, y erigirse en el décimo jugador de la Era Abierta en revalidar el título individual masculino en el All England Club.

Sinner, que no jugó ningún torneo en hierba antes de llegar a Londres y que estuvo sin saltar a una pista entre Roland Garros y Wimbledon, es el tercer jugador en activo que logra situarse en varias finales del tercer Grand Slam del curso junto a Djokovic y Alcaraz.

Enfrente, Alexander Zverev que hace unas semanas enterró el papel de perdedor que tantas veces se le ha considerado en los grandes torneos. Por fin consiguió un major y eso le ha dado tranquilidad. En Wimbledon, de hecho, nunca había atravesado los octavos de final.