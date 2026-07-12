Etapa 9 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Tras dos jornadas para velocistas, llega una jornada, la novena, en la que, sobre el papel, es ideal para que una escapada tenga éxito.

Lo saben todos los corredores por varios motivos. Uno de ellos es el perfil, con hasta cuatro subidas, una de ellas de segunda categoría, que servirá para eliminar a velocistas puros.

Otra es que Pogacar ya está de amarillo y que, para cederlo, tendría que dejar una renta importante a gente sin peligro en la general, pero ahí entrarían intereses de otros corredores de cara al top-10.

Por ello, es un día marcado en rojo para muchos, entre ellos Alex Aranburu (30 años). El vasco del Cofidis está disputando su quinto Tour de Francia, el segundo con el Cofidis.