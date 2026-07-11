Etapa 8 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Perfil de la Etapa 8 del Tour de Francia 2026 Tour de Francia

La octava etapa del Tour de Francia presenta un perfil completamente llano ideal para velocistas. Los ciclistas se enfrentan a un recorrido propicio para que los equipos de los sprinters controlen la carrera y se dispute una llegada masiva al esprint.

La jornada de hoy conecta las localidades francesas de Périgueux y Bergerac con un trayecto de 180,4 kilómetros. La salida neutralizada se realiza a las 13:15 horas, mientras que el final en la línea de meta está previsto en torno a las 17:20 horas.

En España, esta emocionante ronda gala se puede seguir en directo a través de la televisión pública por Teledeporte y La 1 de RTVE, además de la cobertura total en la plataforma de pago Eurosport.

En el plano deportivo, la clasificación general llega liderada firmemente por el esloveno Tadej Pogačar, seguido por el danés Jonas Vingegaard a 2 minutos y 42 segundos.

Aunque el perfil es idóneo para los hombres rápidos tras la victoria previa de Tim Merlier, el pelotón deberá superar dos pequeñas cotas de cuarta categoría en el camino: la Côte de Domme y la Côte du Buisson-de-Cadouin.