Etapa 7 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La séptima etapa del Tour de Francia ofrece una jornada llana propicia para los velocistas tras los exigentes días previos. El pelotón rodará agrupado en busca de una previsible resolución al esprint en la línea de meta.

Tras la intensa batalla pirenaica que devolvió el maillot amarillo a Tadej Pogačar, la séptima etapa del Tour de Francia 2026 ofrece una jornada de transición perfecta y una oportunidad de oro para los hombres rápidos.

El pelotón recorrerá 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos en un trazado casi por completo llano, con apenas 701 metros de desnivel acumulado, lo que permitirá a los equipos de los velocistas mantener el control absoluto del ritmo y neutralizar sin excesivos problemas los intentos de fuga.

La única pequeña dificultad del día será la Côte de Béguey (4ª categoría), un repecho corto situado a unos 40 kilómetros de la meta que no debería romper la disciplina del grupo.

El gran espectáculo se vivirá en el veloz e icónico desenlace en Burdeos, donde tras cruzar el nuevo puente Simone Veil, los ciclistas afrontarán una imponente recta final de 3 kilómetros junto al río Garona; un escenario ideal para que sprinters de la talla de Tim Merlier, Jasper Philipsen y Biniam Girmay se disputen la gloria en la histórica Place des Quinconces.