Etapa 6 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La sexta etapa del Tour de Francia ofrece una jornada llana propicia para los velocistas tras los exigentes días previos. El pelotón rodará agrupado en busca de una previsible resolución al esprint en la línea de meta.

La sexta etapa del Tour de Francia, entre Pau y Gavarnie-Gèdre (186,2 km), se presenta como el primer gran examen de alta montaña en los Pirineos. Con más de 4.100 metros de desnivel positivo, el pelotón afrontará una segunda mitad de perfil durísimo donde se encadenarán dos colosos históricos: el Col d'Aspin (1.ª categoría) y el imponente Col du Tourmalet (Categoría Especial), cuyas temibles rampas de hasta el 10% harán la primera gran selección.

El desenlace de la jornada tendrá como escenario la inédita subida final hacia el espectacular circo glacial de Gavarnie-Gèdre (2.ª categoría). Aunque es un puerto largo e irregular de 18,7 kilómetros con una pendiente media más tendida (3,7%), el tremendo desgaste previo acumulado en las piernas de los ciclistas tras superar el Tourmalet dictará sentencia en este tramo definitivo.

En clave de la clasificación general, llega el momento de la verdad para los máximos aspirantes al título. Capos de la talla de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard se verán obligados a medir sus fuerzas cara a cara en las alturas, en una cita ineludible para clarificar quiénes están listos para pelear de verdad por el maillot amarillo.