Ilia Topuria - Justin Gaethje, UFC hoy en directo | Topuria pierde el combate y el cinturón

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje encabeza el UFC Freedom 250, un evento sin precedentes que se disputa en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D.C.

Será la primera defensa del título de peso ligero de Topuria, que llega invicto y convertido en uno de los grandes referentes de las artes marciales mixtas. La velada también contará con otros combates destacados y forma parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de EEUU.

🔴 Resumen de las peleas

- Diego Lopes vence a Steve Garcia por KO (2º asalto).

- Bo Nickal vence a Kyle Daukaus por TKO (1º asalto).

- Mauricio Ruffy vence a Michael Chandler por TKO (1º asalto).

- Josh Hokit vence a Derrick Lewis por TKO (2º asalto).

- Sean O'Malley vence a Aiemann Zahabi por KO (2º asalto).

- Ciryl Gane vence a Alex Pereira por TKO.

- Justin Gaethje vence a Ilia Topuria por TKO (Topuria pierde el cinturón y el invicto).

🔴 ¿A qué hora es el combate?

La cartelera principal del UFC Freedom 250 comenzará a las 02:00 horas de la madrugada del lunes en España. El enfrentamiento estelar entre Topuria y Gaethje está previsto para las 06:00 horas, aunque el horario puede variar en función de la duración de las peleas anteriores.

🔴 ¿En qué canal se puede ver?

En España, el UFC Freedom 250 y la pelea entre Topuria y Gaethje se podrán seguir en directo a través de Eurosport, mediante la plataforma Max, que ofrece la retransmisión íntegra del evento.