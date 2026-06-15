Ilia Topuria - Justin Gaethje, UFC hoy en directo | Topuria pierde el combate y el cinturón
Ilia Topuria regresa al octágono para defender el cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje en un histórico UFC Freedom 250, celebrado por primera vez en los jardines de la Casa Blanca.
Cara a cara con Ilia Topuria ante su pelea en Washington DC: "La Casa Blanca es icónica, pero no dejo que el escenario me afecte"
El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje encabeza el UFC Freedom 250, un evento sin precedentes que se disputa en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D.C.
Será la primera defensa del título de peso ligero de Topuria, que llega invicto y convertido en uno de los grandes referentes de las artes marciales mixtas. La velada también contará con otros combates destacados y forma parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de EEUU.
🔴 Resumen de las peleas
- Diego Lopes vence a Steve Garcia por KO (2º asalto).
- Bo Nickal vence a Kyle Daukaus por TKO (1º asalto).
- Mauricio Ruffy vence a Michael Chandler por TKO (1º asalto).
- Josh Hokit vence a Derrick Lewis por TKO (2º asalto).
- Sean O'Malley vence a Aiemann Zahabi por KO (2º asalto).
- Ciryl Gane vence a Alex Pereira por TKO.
- Justin Gaethje vence a Ilia Topuria por TKO (Topuria pierde el cinturón y el invicto).
🔴 ¿A qué hora es el combate?
La cartelera principal del UFC Freedom 250 comenzará a las 02:00 horas de la madrugada del lunes en España. El enfrentamiento estelar entre Topuria y Gaethje está previsto para las 06:00 horas, aunque el horario puede variar en función de la duración de las peleas anteriores.
🔴 ¿En qué canal se puede ver?
En España, el UFC Freedom 250 y la pelea entre Topuria y Gaethje se podrán seguir en directo a través de Eurosport, mediante la plataforma Max, que ofrece la retransmisión íntegra del evento.
-
Así llegó la trágica derrota de Topuria
La primera derrota en la carrera de Ilia Topuria dejó una de las imágenes más impactantes que se le recuerdan en el octágono al luchador hispano-georgiano. No fue un desenlace por sumisión ni un KO fulminante, sino una paulatina pérdida de visión que terminó obligando a su propia esquina a tomar la decisión más difícil para proteger la integridad física del peleador.
El origen del problema se desató muy pronto, en el primer asalto. Un impacto directo de Gaethje le provocó a Topuria un corte en el ojo.
-
Topuria - Gaethje, UFC en directo | Rostro destrozado
Ilia Topuria ha abandonado la Casa Blanca visiblemente herido.
Ilia Topuria on his way out of the Arena after the stoppage…#UFCFreedom250 #UFCWhiteHouse pic.twitter.com/3FKuYWrDj6— Patrick McCorry (@Patrick_McCorry) June 15, 2026
-
Sean O'Malley también dejó su firma en los jardines presidenciales
'Sugar' derribó dos veces a Aiemann Zahabi en cuestión de segundos dentro del segundo asalto y celebró su nocaut con un saludo militar, perfectamente acorde con el ambiente patriótico de una noche en Washington.
-
Una velada para la historia
La velada deparó muchas más emociones antes de que la trágica derrota de Topuria dejara un frío sentimiento a todos los aficionados españoles.
En el combate coestelar, Ciryl Gane truncó el sueño histórico de Alex Pereira, que aspiraba a convertirse en el primer peleador de la UFC en conquistar tres cinturones en tres categorías distintas.
El francés detuvo al brasileño por TKO en el segundo asalto, a 1:27 del final, en uno de los resultados más sorprendentes de la velada.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | El nuevo monarca del peso ligero
El estadounidense ha conseguido lo que parecía imposible: acabar con el reinado de Ilia Topuria y arrebatarle el invicto en una actuación que quedará grabada en la historia de las MMA.
Fiel a su estilo, Gaethje llevó la pelea al límite, imponiendo su presión, su resistencia y ese poder devastador que le ha convertido en uno de los peleadores más temidos de la UFC.
"The Highlight" ya no es solo uno de los luchadores más espectaculares del deporte. Desde hoy, es campeón indiscutido del peso ligero y la nueva cara de una de las divisiones más competitivas del mundo.
-
Topuria - Gaethje, UFC en directo | Primera derrota conocida
Por primera vez en su vida deportiva, Ilia Topuria ha conocido la derrota dentro del octágono.
Tras una batalla muy dura, el hispano-georgiano ha terminado perdiendo el combate con el rostro completamente destrozado y una severa inflamación alrededor de ambos ojos que apenas le permitía ver.
-
Ilia Topuria cede su trono en la Casa Blanca
A veces el deporte escribe los guiones más crueles. Ilia Topuria llegó a la Casa Blanca como el mejor peleador libra por libra del planeta, invicto, bicampeón y con la aureola de indestructible que le habían ido cosiendo tres victorias consecutivas sobre leyendas absolutas.
Se fue sin cinturón, sin invicto y con el rostro marcado por el puño más duro de la división ligera.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | El árbitro detiene la pelea tras el grave castigo recibido por Topuria
El rostro de Ilia Topuria presentaba un estado muy castigado, con evidentes dificultades para ver con claridad tras el intenso intercambio con Justin Gaethje. El campeón quería continuar, pero la situación era ya muy comprometida.
Finalmente, la esquina interviene: su hermano Aleksandre Topuria toma la decisión de parar el combate para protegerle, y el árbitro da por finalizada la pelea. Gaethje se impone y se proclama nuevo campeón del peso ligero en la Casa Blanca en un desenlace duro para el hispanogeorgiano.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | ¡Se detiene el combate! Topuria pierde el cinturón
Ilia Topuria cae derrotado ante Justin Gaethje en la Casa Blanca.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | Topuria atraviesa su momento más complicado, pero no retrocede
Ilia Topuria está sufriendo como pocas veces se le ha visto en la UFC. El campeón está siendo exigido al máximo por Justin Gaethje en un combate de altísimo ritmo.
Pese a todo, el hispanogeorgiano no deja de avanzar, buscando siempre el intercambio y manteniéndose en la pelea en cada acción. Queda un minuto más de asalto en un round que está siendo durísimo para ambos peleadores.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | ¡Se escapa la sumisión y ambos llegan tocados al tercer asalto!
Ha estado muy cerca Ilia Topuria de cerrar el combate con una llave de brazo, en una acción que ha puesto en serios aprietos a Justin Gaethje. El estadounidense ha logrado sobrevivir al intento de finalización en un momento crítico del combate.
Ambos peleadores presentan ya cortes visibles tras el intenso intercambio, reflejo del alto ritmo de la pelea. Nos vamos al tercer asalto con todo aún por decidir en la defensa del título del peso ligero en la Casa Blanca.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | Primer asalto de altísima intensidad: intercambio brutal y reacción final de Topuria
Arranque muy exigente para Ilia Topuria, que ha sufrido ante el buen inicio de Justin Gaethje, muy activo y con un nivel alto en el intercambio. El estadounidense ha impuesto ritmo y ha conectado varias acciones de peligro en el centro del octágono.
En los últimos segundos del asalto, Topuria ha reaccionado con una ofensiva más agresiva, lanzándose con todo en un tiroteo cerrado que ha encendido la pelea en este primer round de la defensa del título en la Casa Blanca.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | ¡Arranca el primer asalto! Comienza la batalla por el cinturón del peso ligero
Suena la campana en la Casa Blanca y ya está en marcha el combate estelar. Ilia Topuria y Justin Gaethje inician la primera defensa del título del hispanogeorgiano en un duelo a cinco asaltos que promete máxima intensidad desde el primer segundo.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | ¡Segundos para el inicio del combate estelar en la Casa Blanca!
La tensión es máxima en el octágono. Ilia Topuria y Justin Gaethje ya están frente a frente, esperando la orden del árbitro para que arranque la defensa del cinturón del peso ligero. Todo listo para que empiece uno de los combates más esperados del año en la UFC.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | ¡Suena la música y estalla el ambiente para la entrada de Ilia Topuria!
Suena la música en la Casa Blanca para recibir a Ilia Topuria en su camino hacia el octágono. El campeón del peso ligero hace su aparición en medio de una enorme expectación en Washington, en los instantes previos a su primera defensa del cinturón en esta histórica velada de la UFC.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | Ilia Topuria inicia su camino hacia el octágono
El campeón del peso ligero hace su salida hacia la jaula por su lado del recinto, acompañado por su equipo, en los últimos instantes antes de la defensa del cinturón en la Casa Blanca.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | Justin Gaethje camina hacia el octágono
El estadounidense emprende su entrada al combate por su zona asignada, con su equipo a su alrededor, en los momentos previos a la pelea por el título del peso ligero de la UFC.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | Topuria, preparado
🛑 Los protagonistas de la noche a minutos de marcar la historia del deporte 🛑— UFC Español (@UFCEspanol) June 15, 2026
🇪🇸🇬🇪 @Topuriailia 🆚 @Justin_Gaethje 🇺🇸#UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/XxDLa1UEXc
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | Quedan muy pocos minutos para el combate estelar de la noche
La tensión es máxima en la Casa Blanca. En apenas unos minutos, Ilia Topuria y Justin Gaethje se verán las caras en el octágono para disputar el cinturón del peso ligero en la pelea más esperada de la velada.
-
Topuria - Gaethje, UFC hoy en directo | Detalle clave: pelea a cinco asaltos y sin margen de error para el campeón
El combate estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje está pactado a cinco asaltos de cinco minutos al tratarse de una pelea por el título del peso ligero. No hay libra de ventaja en la báscula y ambos marcaron el límite exacto de la categoría (155 libras / 70,3 kg), lo que refleja lo ajustado del duelo desde el primer momento.
En caso de llegar a las tarjetas, serán los jueces los que decidan un combate que promete máxima tensión desde el primer intercambio.