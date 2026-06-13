El Grupo ACS, en el epicentro de las Finales de la NBA: ingeniería de vanguardia para una cita con la historia

La compañía española, a través de Turner, ha liderado la renovación integral del Madison Square Garden, el estadio que acaba de vivir uno de los episodios de la NBA que pasará a la historia.

Las Finales de la NBA representan uno de los espectáculos más masivos, vibrantes y seguidos del planeta. En este exclusivo escenario, el Grupo ACS se ha consolidado como un actor fundamental a través de la imponente su presencia, a través de Turner, en el Madison Square Garden. Una instalación icónica, legendaria, que trasciende su denominación de estadio deportivo para circunscribirse en la memoria colectiva como el lugar donde se han vivido legendarios conciertos de artistas como Frank Sinatra o Justin Bieber, entre muchos otros; veladas de boxeo memorables, como aquella entre Muhammad Ali y Joe Frazier o, por supuesto, los partidos de la competición de baloncesto más prestigiosa del mundo.

La actualidad de las Finales de la NBA ha devuelto al Madison Square Garden al foco mediático absoluto. Los New York Knicks han regresado a la gran cita por primera vez desde 1999, desatando una auténtica marea de euforia en la Gran Manzana. En uno de los partidos más dramáticos disputados esta semana, el pabellón neoyorquino fue el escenario de una hazaña que ya forma parte de los anales del baloncesto profesional. Ante la mirada atónita de los espectadores, el equipo de Nueva York protagonizó una remontada histórica de 28 puntos ante San Antonio Spurs, la mayor jamás registrada en unas finales de la NBA.

Este tipo de acontecimientos épicos no solo refuerza el carácter icónico del recinto, sino que pone en valor la importancia crucial de contar con infraestructuras deportivas perfectamente concebidas y preparadas para soportar la presión de los momentos más intensos del deporte mundial que puede vivir este fin de semana su último capítulo si el equipo neoyorkino es capaz de ganar en San Antonio. De lo contrario, la serie volvería al Madison el martes.

Entrada principal del recinto.

Turner, clave en la evolución del Madison

Detrás del brillo de los focos y de la épica de las Finales de la NBA se encuentra el trabajo especializado del Grupo ACS. A través de su filial Turner, la compañía ha desempeñado un papel absolutamente clave en la evolución de este icono de Manhattan. La relación de la filial con el pabellón es histórica: Turner fue la empresa responsable de la construcción original del Madison Square Garden en 1962, sentando las bases de un recinto que, décadas después, sigue siendo el centro neurálgico del deporte estadounidense.

Sin embargo, para que el Garden pudiera albergar las exigentes Finales de la NBA en pleno siglo XXI, era necesaria una actualización a la altura de los nuevos tiempos. En el año 2013, la compañía culminó una profunda y revolucionaria renovación que transformó por completo el complejo. Esta intervención no fue, ni mucho menos, un proyecto convencional. La reforma se ejecutó a lo largo de 41 meses y se llevó a cabo durante cuatro veranos consecutivos, lo que permitió cumplir con una premisa organizativa extremadamente compleja: mantener el recinto en total funcionamiento durante todo el proceso.

Un reto técnico de tal magnitud respondía a una lógica clara: un espacio tan dinámico como el Madison Square Garden no puede detener su actividad. Gracias a este prodigio de la ingeniería, el resultado es el complejo multifuncional que hoy integra centro de congresos, cine, teatro y el mítico estadio deportivo, consolidándose como uno de los principales polos de actividad económica, social y cultural de Nueva York.

Más allá de las gradas: el distrito Penn Plaza

Distrito Penn Plaza.

El impacto de las Finales de la NBA y de las infraestructuras que las acogen se extiende de forma natural mucho más allá de las paredes del propio edificio. En los últimos años, el entorno inmediato del estadio ha experimentado una profunda transformación gracias a la ambiciosa renovación del distrito de Penn Plaza, un proyecto de gran escala urbana en el que también han participado activamente Turner y SPC Construction, otra de las compañías vinculadas al Grupo ACS.

El elemento más representativo e innovador de esta gran actuación urbanística es Plaza 33, un espacio público que ha cambiado por completo la relación entre el estadio y la ciudad. Donde antes existía una intersección gris y perpetuamente congestionada junto a la concurrida estación de Penn Station, hoy se encuentra una moderna plaza urbana peatonal capaz de acoger a miles de personas.

Este espacio se ha convertido en el verdadero termómetro de las Finales de la NBA. Durante los playoffs y los partidos decisivos de la serie, Plaza 33 ha congregado a multitudes para seguir las retransmisiones en directo de los encuentros de los Knicks, canalizando la pasión de los aficionados que no pudieron conseguir un asiento dentro del pabellón. En la actualidad, todo el nodo de Penn Plaza da servicio a más de 600.000 peatones diarios, consolidándose como uno de los puntos de encuentro más dinámicos y vibrantes de toda Nueva York. Más allá de su evidente función de tránsito logístico, la plaza se ha transformado en un eje social clave, especialmente en momentos de gran relevancia comunitaria y deportiva.

Vestíbulo interior del pabellón.

Ingeniería de vanguardia para el mejor deporte del mundo

La coincidencia entre la celebración de las vibrantes Finales de la NBA y la enorme visibilidad y eficiencia de estos proyectos pone de manifiesto el papel trascendental que juegan las infraestructuras en la vida cotidiana y el disfrute de las grandes metrópolis. El Madison Square Garden no es únicamente un escenario donde se encestan balones; es un catalizador social en el que convergen millones de personas a lo largo del año, generando una inmensa actividad en su entorno.

Con esta destacada participación, el Grupo ACS demuestra su capacidad diferencial en el mercado internacional. A través de sus filiales, la compañía no solo asegura el funcionamiento impecable del icono arquitectónico que acoge el evento deportivo del año, sino que también diseña y articula el espacio urbano exterior donde los ciudadanos viven, celebran y comparten la experiencia. Y eso es algo que ahora mismo es muy visible no solo en la NBA sino en el Mundial de Fútbol, donde la compañía ha erigido cinco de los estadios con mayor protagonismo del torneo y que combinan su utilidad práctica con el diseño de vanguardia.