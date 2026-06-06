Real Madrid - La Laguna Tenerife, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de playoff de la Liga Endesa

El Real Madrid de baloncesto y el Tenerife están preparados para ofrecer un gran espectáculo en el Movistar Arena a vida o muerte.

El Real Madrid de baloncesto afrontará el encuentro decisivo frente al Tenerife en el Movistar Arena en el partido que corresponde al tercero de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa.

El cuadro que dirige Sergio Scariolo cayó derrotado en el primer choque disputado en la capital de España, pero se recompuso en tierras tinerfeñas para igualar la eliminatoria.

Ahora es a vida o muerte para ambos, ya que el que consiga llevarse el triunfo avanzará a las semifinales, donde jugarían ante el Barcelona o UCAM Murcia.