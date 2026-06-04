La Laguna Tenerife - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de playoff de la Liga Endesa

El Real Madrid afronta un encuentro decisivo en La Laguna, donde se enfrentará al Tenerife en el segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa.

Tras caer el martes, ahora están obligados a ganar para forzar el tercer choque y así jugársela en el tercer definitivo choque.

Es por ello que tendrán que saltar a este encuentro con todo para buscar la remontada.