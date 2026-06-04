España - Irak, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido amistoso

La selección española afronta en La Coruña su primer test de cara al Mundial, un amistoso frente a Irak, que también disputará el torneo y al que el conjunto de Luis de la Fuente sin seis de sus jugadores.

La selección española afronta este jueves su primera prueba de preparación antes del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a Irak en el estadio de Riazor, un encuentro que servirá para comenzar a perfilar el equipo que buscará el éxito en la gran cita internacional.

La Roja disputará en A Coruña el primer amistoso de preparación antes del Mundial. Tras este compromiso, la expedición pondrá rumbo a Estados Unidos para completar la puesta a punto definitiva antes del arranque del torneo.