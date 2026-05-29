Los socios mexicanos de Ramos intentaron dar un pelotazo urbanístico en Mestalla meses antes de aterrizar en Sevilla

En medio del huracán desatado por las fracasadas negociaciones entre Sergio Ramos y el Sevilla, sobresale un elemento crucial, el Grupo DMI. Es el socio mexicano de Ramos aparecido a última hora y que ha apretado para presentar una oferta muy inferior a lo pactado y dinamitando con ello la operación.

Es también un grupo especializado en el sector inmobiliario que lleva meses intentando dar un 'pelotazo' a través del fútbol español.

Porque su acercamiento al Sevilla se ha intercalado con una tentativa de compra del Valencia. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, pasó de un club a otro buscando entrar en el negocio, y en ambos casos demostrando marcado interés en los terrenos que llevaban aparejados los clubes.

Piezas nada despreciables por otro lado y en proceso de transformación. Por una parte, la codiciada recalificación urbanística de los terrenos del Mestalla. Mientras, en el sur, la reconversión del futuro estadio del Sevilla sin olvidar a su ciudad deportiva, que comprende 25 hectáreas.

La cronología de los movimientos de los socios mexicanos de Ramos, una de las grandes fortunas del país azteca, se volvió frenética en octubre del año pasado.

Tanteo primero al Sevilla

Entonces hubo un contacto inicial con el Sevilla. Pero presentaron la propuesta más baja de todas las recibidas: casi 1.950 euros por acción, lo que valoraba al club en casi 202 millones de euros, y no planteaban ninguna ampliación de capital.

Fue la única de todas las ofertas que no incluía esta cuestión que ahora que las negociaciones con Ramos se hunden se presenta como inevitable. Además, proponían pagar el 50% si el club bajaba a segunda.

El Sevilla ni siquiera abrió entonces negociación. La respuesta ante estas condiciones fue de agradecimiento por el interés y cordial rechazo.

Entonces se fueron a Valencia.

Las parcelas de Valencia

El Valencia CF no está oficialmente a la venta, pero los recientes movimientos del club, que ha reorganizado su deuda y la ha concentrado en Goldman Sachs para poder concluir su nuevo estadio, invitan a pensar que Peter Lim está saneando y optimizando la entidad para maximizar los ingresos de cara a un hipotético traspaso.

Era la oportunidad que vislumbró DMI, que entró en contacto con Lim tras el primer portazo del Sevilla en otoño.

En juego había grandes posibilidades. La construcción del Nou Mestalla se presenta como fundamental para lograr el gran ingreso previsto por el club: la venta de las parcelas del actual estadio en la Avenida Aragón de Valencia. Y en esta cuestión está precisamente volcada en estos momentos la entidad deportiva, que ha encargado a CBRE la tarea de encontrar al mejor postor de las mismas.

No obstante, no siempre fue esta la situación del club. Peter Lim pareció convivir durante años con comodidad con la actuación territorial estratégica (ATE) para la mudanza al nuevo estadio completamente atascada.

Ello atrajo a múltiples inversores que, más que un club de fútbol, estaban en realidad interesados en los activos inmobiliarios del mismo. Su objetivo era comprar el Valencia CF más barato y rentabilizarlo tras la ardua tarea de desatascar la solución a su embrollo urbanístico.

El solar del viejo Mestalla es una auténtica joya, una de las parcelas más atractivas de Europa, según los expertos, por su gran volumen en un área colmatada de la tercera capital de España.

Según el planeamiento aprobado para el mismo, contará uno de los edificios más altos de Valencia, de 29 plantas y 107,7 metros de altura. Así consta en el estudio volumétrico encargado por el Valencia CF a Tes Ingenieros, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, que trasladó a la superficie la edificabilidad bajo rasante que había sido concedida al club para que maximizara sus ingresos. Su gran área comercial estará en superficie.

Volumetría inicial y la actual con el edificio icónico. EE

El dosier de venta de estas parcelas está sobre la mesa de todos los grandes promotores valencianos, cuya conclusión es unánime: ninguno tiene músculo suficiente para hacer frente solo a un proyecto tan grande, en el que solo la compra de los terrenos tendrá como mínimo un coste de 150 millones de euros.

El proyecto, según las fuentes consultadas por este periódico, está abocado a la colaboración entre compañías y a la participación de grandes fondos de inversión internacionales. Varios de ellos ya analizan la documentación y dan por hecho que presentarán una propuesta.

Cien mil metros

La parcela cuenta con una edificabilidad de casi 100.000 metros cuadrados, y el Valencia CF espera rebasar la mencionada cifra de 150 millones de euros. Esta es la cantidad en la que fue tasado el suelo de Mestalla de la Avenida Aragón a finales de 2025.

No obstante, según precisan a EL ESPAÑOL fuentes del sector inmobiliario, el mencionado importe es solo el mínimo que contemplan ingresar tanto el club como CBRE.

Gesvalt Sociedad de Tasación SA valoró el inmueble en 148,94 millones en una tasación que se encargó en realidad para aportar la parcela como garantía de cobro de los préstamos suscritos por el Valencia CF a través de Goldman Sachs, tal y como reveló Tribuna Deportiva.

La cifra sorprendió en el sector porque la última oferta conocida por el suelo, la de ADU Mediterráneo, fue de 140 millones de euros en 2019, cuando el mercado estaba mucho menos tensionado que ahora.

La parcela cuenta exactamente con una superficie edificable de 97.225 metros cuadrados, según las cifras detalladas entonces por ADU. Del total, 55.769 pueden ser destinados a vivienda -entonces fueron proyectadas cinco grandes torres, y otros 41.456 a los apartados terciario y comercial.

Vuelta a Sevilla

En este jugoso negocio intentó entrar DMI. Los mexicanos no tuvieron éxito, y entonces trataron de meterse en la 'vía Ramos'.

El pasado enero, el camero llegó a Sevilla para presentar una oferta. Con él estaba Five Eleven, que se presentaba como el gran músculo inversor de la operación, aunque en realidad había más inversores.

Pero ninguno era DMI. Éstos reaparecieron hace justo dos semanas, cuando se firmó el preacuerdo. Verles de nuevo causó cierta sorpresa entre la parte vendedora. Les sonaban, había ecos: no eran éstos personajes enteramente nuevos.

DMI está controlado por la familia Leaño y especializados en el sector inmobiliario. En la capital andaluza se baraja en este campo una importantísima transformación de la mano del Sevilla.

Se trabaja para renovar el estadio, ubicado en una zona enormemente revalorizada de Nervión, con un proyecto que se estima costaría unos 220 millones si se levanta un nuevo coliseo.

Mientras, el Sevilla debería estar de alquiler en La Cartuja, uno de los tres mayores estadios de España tras el Camp nou y el Bernabéu, con capacidad para 70.000 personas, sede de finales de Copa del Rey y en el futuro incluso del Mundial.

Es decir, una alternativa. Está también la ciudad deportiva del Sevilla, que comprende 25 hectáreas en una zona también de alto valor por la crisis de vivienda, aunque algo alejada del centro. Opciones no faltan.