Ramos sorprende en la reunión clave para comprar el Sevilla: presenta una nueva propuesta "muy alejada" de lo acordado

Giro de guión en la operación lanzada por Sergio Ramos y Five Eleven para comprar el Sevilla. Este miércoles estaba llamado a participar en una reunión clave con los accionistas para encarrilar el proceso y zanjar así los rumores y paranoia disparados en los últimos días, pero ha surgido en su lugar una incertidumbre mayor al presentar el camero cambios sustanciales en el acuerdo.

Para sorpresa de propios y extraños, Ramos y sus socios plantean ahora una propuesta para hacerse con el club "muy alejada a lo acordado" hace apenas dos semanas, remarcan fuentes cercanas a la transacción a EL ESPAÑOL, que han decidido sumergirse en la prudencia al respecto.

Todos pasan ahora al silencio y estudio de este nuevo planteamiento, al que esperan responder en cuestión de pocos días. Cabe recordar que la fecha límite planteada para que Ramos y sus socios presentaran los avales y firmaran el contrato de compraventa del club era –y por ahora se mantiene en el horizonte– este próximo domingo, 31 de mayo.

Solo ha roto la discreción Luis Carrión, miembro de una de las grandes familias accionistas del Sevilla y que ha dicho a periodistas al salir de la reunión que espera lo mejor para el club, "aunque sea regalar las acciones".

Sus palabras son entendidas como "fruto del nerviosismo" desde el entorno de los accionistas, que han querido restarle importancia. "No responden a la realidad", agregan.

Rumores y paranoia

La inédita propuesta de Ramos y Five Eleven llega, no obstante, en un terreno ya abonado por rumores y hasta paranoia en los últimos días.

Todo empezó hace exactamente una semana, cuando empezaron a escucharse algunos reproches contra los accionistas del Sevilla que se atribuyeron al entorno de Ramos y sus socios. Se decía que había pocas acciones liberadas de cargas. Comprarlas era ‘encadenarse’ a condiciones que no las volvían ya tan atractivas, y eso generaba reticencias entre los casi nuevos dueños.

El rumor causó sorpresa entre los aludidos, porque precisamente dos días antes, el lunes, se había reunido con los abogados de Ramos y demostrado documentalmente que hasta dos terceras partes del capital social estaban libres de cargas.

Así que, en reacción, se encendieron alarmas que crecerían en algunos ámbitos hasta la paranoia: ¿Para qué sembrar tal duda?

Como aparente respuesta, llegaron en cuestión de horas informaciones que apuntarían a que Five Eleven y Ramos habían perdido algún socio y no disponían ya del músculo financiero para acometer la operación en los términos que prometió hacerlo. Es algo que ha desmentido este miércoles Carrión en su arranque ante los periodistas que aguardaban novedades felices.

El acuerdo

Mientras se aclara el panorama, emergen las dudas sobre qué novedades ha planteado el entorno del camero, que aterrizó la noche de este martes en Sevilla junto a su hermano, René Ramos y su abogado, Julio Senn, en lo que se interpretó inicialmente con un desembarco decidido a cerrar el negocio.

Una adquisición que se planteó hace dos semanas en estos términos: la venta del 85% de las acciones, o sea, control absoluto para los nuevos dueños, a un precio de casi 3.400 euros por acción, una de las cantidades más elevadas que los accionistas del club escucharon de varios pretendientes.

Además, no se establecía obligación de mantener a nadie en puestos directivos, lo que permitía abrir una etapa completamente nueva en Nervión, y se establecía el compromiso de hacer una ampliación de capital de 80 millones para reforzar el equipo, previsiblemente con fichajes.