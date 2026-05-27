Ramos busca bajar a menos de la mitad la inversión acordada para comprar el Sevilla: "Es disparatado, rompe el acuerdo"

El optimismo ha saltado por los aires en Sevilla y hay estupefacción después de que Sergio Ramos haya presentado, a pocos días de firmar la compraventa del club de Nervión, una nueva propuesta que dinamita el entendimiento del que venían presumiendo ambas partes.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la desazón es total en el núcleo negociador porque la nueva propuesta "rompe" de facto lo acordado hace dos semanas. Tanto es así que se vislumbra muy negro el futuro de la transacción.

Ramos ha llegado a la reunión de este miércoles con las familias accionistas, considerada clave para zanjar los últimos flecos, presentar avales y firmar, dando un volantazo: ha relegado a Five Eleven, que queda como "mero asesor" y presentado ahora a un inversor mexicano, Grupo DMI, que no estaba cuando se sentaron las bases del pacto final.

Esto ha llevado a la parte compradora a revisar los términos del acuerdo, que no convencen al nuevo compañero financiero del camero. Su nueva propuesta es radicalmente diferente: implica bajar la inversión acordada a menos de la mitad de lo comprometido.

O sea, de los 450 millones en los que se valoró la compra, a poco más de 220 millones.

Cambio en la forma de compra

¿Cómo? Hace dos semanas, Ramos y Five Eleven acordaron comprar el 85% de las acciones del Sevilla, en manos de los grandes accionistas. Incluido José María Del Nido Benavente. Además, se comprometía a realizar una ampliación de capital inicial de unos 80 millones para reforzar el club, que ha rozado el descenso esta temporada, previsiblemente con fichajes.

Ahora cambia ese orden. El camero y sus socios proponen a los accionistas que lancen primero una ampliación de capital. Ramos y DMI, especialmente, suscribirían entonces el 42%. Después, poco a poco, comprarían a las familias accionistas un 18% de sus acciones, hasta llegar a ostentar, en total, el 60% del capital social y con ello controlar el club.

Así, de los 450 millones en los que se cifraba la operación (a casi 3.400 euros la acción), la cantidad se rebaja de la siguiente forma: 120 millones que se aportarían en la ampliación de capital para suscribir el citado 42%, y otros 100 millones para cubrir la adquisición del 18% de acciones, muchas menos de lo que prometieron inicialmente.

Es un cambio con fuertes repercusiones, porque en esencia dejan fuera el 60% del capital social que se iba a vender y pasa a convertirse en humo entre los dedos de los accionistas. Además, con la ampliación de capital al principio los actuales propietarios, verían, en la práctica, cómo se diluyen.

La sensación es de indignación. El acuerdo se firmó hace dos semanas, pero los mimbres se pusieron en enero. Es decir, remarcan las fuentes, el Sevilla ha estado "parado" cinco meses, por darle exclusividad en la negociación a Ramos, pero creen que ahora ha aparecido a última hora con una oferta "planteada para que se diga que no".

Contactos con otros compradores

La situación entra ahora en un terreno extremadamente delicado. Primero, por el ambiente ilusionante que ha generado entre buena parte de la afición la posibilidad de que Ramos comprara en Sevilla; también, a la par, por la enorme tensión que hay hacia los actuales propietarios.

Un fracaso de la operación sería un revés extraordinario desde el punto de vista de esa tensión. Conscientes de ello, se recuerda que hay otras vías alternativas al camero.

En realidad, se han mantenido contactos con otros posibles compradores durante este tiempo, concretamente tres finalistas, con los que no se ha avanzado por la exclusividad de negociación que había para con Ramos, pero eso, advierten desde el entorno de la negociación, puede cambiar en breve.