Osasuna - Espanyol, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Osasuna y Espanyol se enfrentan en El Sadar en una penúltima jornada de La Liga marcada por la igualdad clasificatoria. Ambos conjuntos, situados en la zona media con 38 puntos, buscan un triunfo que les permita cerrar el curso con buenas sensaciones.

El encuentro, correspondiente a la jornada 37, se disputará este domingo 17 de mayo a partir de las 19:00 horas. La cita tendrá lugar en el Estadio El Sadar, en Pamplona, y la retransmisión televisiva en directo correrá a cargo de Movistar+ (a través de su canal Movistar La Liga).

En lo deportivo, el choque llega con los dos equipos prácticamente empatados en la tabla (9º y 10º posición respectivamente). El conjunto navarro afronta su segundo partido consecutivo como local tras recibir al Atlético de Madrid, mientras que el Espanyol aterriza en tierras vascas con la moral reforzada tras su reciente victoria frente al Athletic Club.

Los pericos buscarán repetir el resultado de la primera vuelta, donde vencieron por 1-0 gracias a un tanto de Carlos Romero. Se espera un duelo táctico muy equilibrado con Ante Budimir y Javi Puado como principales referentes ofensivos de sus equipos.