Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Previa y última hora de la Champions League
🔴 Siga el minuto a minuto del Arsenal - Atlético de Madrid hoy: Champions League en vivo
⚽ ¿Cuál es la alineación titular del Arsenal - Atlético de Madrid?
Once confirmado del Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Eze, Saka, Trossard; y Gyökeres.
Once confirmado del Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Arsenal - Atlético de Madrid?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League se juegan?
Mañana 06 de mayo (vuelta de semifinales): Bayern Múnich - PSG
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡Salen los futbolistas rojiblancos del vestuario!!
Tras haber salido a calentar los jugadores del Arsenal, acto seguido lo han hecho los hombres de Simeone. La cuenta atrás ha comenzado.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡Saltan a calentar los jugadores del equipo gunner!!
A falta de poco más de media hora para el comienzo del partido, los jugadores del Arsenal ya están realizando los ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego del Emirates Stadium.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | La obsesión de la Champions
Simeone carga con una obsesión que define su era en el Atlético de Madrid: conquistar la Champions, el título que aún se le escapa tras 14 años al frente del banquillo rojiblanco.
No basta con las dos finales alcanzadas (2014, 2016); es la competición que valida su legado, el santo grial de un técnico que ha transformado al Atleti en un fortín de carácter y resultados.
Ahora, a 90 minutos de otra nueva final, esa pulsión se intensifica: el Arsenal y el Emirates se presentan como el siguiente campo de batalla para soñar con la tercera oportunidad de levantar la Orejona.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Sale a calentar Oblak entre abucheos
Los porteros del Atlético de Madrid ya están realizando los ejercicios de calentamiento sobre el césped del Emirates Stadium. Pitada de la afición londinense a los porteros rojiblancos.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Los gunners, en busca de la final.
Los de Mikel Arteta, que ya perdieron en la misma ronda el año pasado ante el Paris Saint-Germain, quieren retornar a una final de Champions, competición que nunca han ganado y cuyo mejor resultado fue el subcampeonato de 2006.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | El récord de los rojiblancos
Los 35 goles que suman los del Cholo Simeone en la presente edición es la mejor marca anotadora de los rojiblancos en la historia de la competición.
Los 3️⃣5️⃣ goles del Atlético en la #UCL de esta temporada son su mejor marca histórica en la competición... 🙌 pic.twitter.com/8euYb3w6Un— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 5, 2026
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Un anhelo histórico
El Atlético aspira a la cuarta final de la Champions de su historia, la tercera con Simeone. A nadie le costó tanto ser campeón. Ni nadie, quizá, lo sufrió tanto. Las derrotas de 1974, 2014 y 2016 rememoran el dolor, pero también alimentan la pasión y la ambición del equipo, el club y el hincha. La 'Orejona' es el título que le falta al Atlético y a Simeone, que tiene ante sí el más difícil todavía.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | El poderío de los 'gunners'
El Arsenal lleva ocho partidos consecutivos sin perder contra equipos españoles en la Champions League: siete victorias y un empate.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | La alineación que saca Arteta
El conjunto londinense sale con: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Eze, Saka, Trossard; y Gyökeres.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026
Semi-final ready - COME ON YOU GUNNERS!
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Un cambio en el once de Simeone
El conjunto rojiblanco saltará al terreno de juego del Emirates Stadium con: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/wWwpYTbhKM— Atlético de Madrid (@Atleti) May 5, 2026
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido!!
¡¡Muy buenas tardes!! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de vuelta de las semifinales de la Champions League que enfrenta al Arsenal ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium.