Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Previa y última hora de la Champions League



🔴 Siga el minuto a minuto del Arsenal - Atlético de Madrid hoy: Champions League en vivo

⚽ ¿Cuál es la alineación titular del Arsenal - Atlético de Madrid?

Once confirmado del Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Eze, Saka, Trossard; y Gyökeres.

Once confirmado del Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Arsenal - Atlético de Madrid?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League se juegan?

Mañana 06 de mayo (vuelta de semifinales): Bayern Múnich - PSG