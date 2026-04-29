Jannik Sinner - Rafa Jódar, Mutua Madrid Open: resultado, narración y estadísticas con la victoria del número 1 del mundo

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, acabó con las esperanzas e ilusiones del español Rafa Jódar, al que ganó por 6-2 y 7-6 (0) para situarse por primera vez en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid.

El italiano, que aspira a ser el primer jugador en alcanzar cinco Masters 1.000 seguidos, tras ganar los de Indian Wells y Miami, tardó una hora y 57 minutos en batir al español, por primera vez en los cuartos de final de un evento de este rango.

Debutante en Madrid, el jugador de Leganés sale del torneo en el puesto 34 del ránking, a un paso de erigirse en cabeza de serie en Roland Garros.

Sinner, que sumó su vigésima primera victoria seguida, se enfrentará en semifinales con el ganador del choque entre el francés Arthur Fils y el checo Lehecka.