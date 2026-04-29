Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Previa y última hora de la Champions League
🔴 Siga el minuto a minuto del Atlético de Madrid - Arsenal hoy: Champions League en vivo
⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - Arsenal?
Once titular del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
Once titular del Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Odegaard; Madueke, Martinelli y Gyokeres.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - Arsenal?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League se han jugado?
Ayer 28 de abril (ida de semifinales): PSG 5 - 4 Bayern Múnich
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Arteta analiza la eliminatoria en la previa del partido
"Cada partido es diferente, cada detalle importa. Necesitas momentos mágicos, necesitas que las cosas vayan a tu favor en ciertos momentos pero especialmente tienes que generar el impulso en los momentos adecuados para ganar la eliminatoria", ha reconocido el entrenador del Arsenal en TNT Sports.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | El último partido europeo de Griezmann en el Metropolitano
La leyenda francesa del Atlético de Madrid se quiere despedir por todo lo alto de la que ha sido su casa durante tantos años. Esta noche, ante el Arsenal, jugará su último partido europeo delante de su afición.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Los de Arteta ya han caído en el Metropolitano
El Arsenal ya sabe lo que es caer en el feudo del Atlético en una semifinal europea. Fue en el año 2018 en Europa League.
Tras el 1-1 de la ida en el Emirates, un gol de Diego Costa metió a los de Simeone en la gran final que acabaron ganando contra el Olympique de Marsella.
Diegol. pic.twitter.com/rT1oNk7rfj— Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | La confianza de Marc Pubill
"Uno se prepara toda la vida para jugar un partido como éste. No sentimos los nervios porque estamos preparados. La plantilla está confiada. Ambos vamos a dar nuestro mejor nivel", ha dicho el central del Atlético de Madrid en el micrófono de Movistar Liga de Campeones.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | El deseo del equipo inglés
Por segundo año consecutivo, los gunners, que al igual que el Atlético de Madrid nunca han ganado la Champions, disputarán las semifinales del máximo torneo europeo.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Sorpresas en la alineación del equipo gunner
Once confirmado del Arsenal. Los once elegidos por Mikel Arteta son Raya, White, Gabriel, Saliba, Hincapié, Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres y Martinelli.
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘— Arsenal (@Arsenal) April 29, 2026
😤 Saliba and Gabriel holding it down
©️ Odegaard leading the fight
⚡️ Martinelli returns to the XI
Let's make our mark, Gunners ✨
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Simeone saca su once de galaaa!!
¡¡Ya se conoce cuál es la alineación del Atlético de Madrid!! Simeone sale con: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann y Julián Alvarez.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/TbgxdO7gR0— Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Una cita con la historia
El partido de los partidos de los últimos tiempos en el conjunto rojiblanco, que no pisaba unas semifinales de la 'Champions' desde 2016-2017, justo al año siguiente de jugar la última de sus tres finales en el torneo, dos con Simeone.
Las tres las perdió de forma cruel para crear tanta atracción como desconsuelo cada vez que abordó de nuevo tal reto.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡Bienvenidos a la retransmisión del partido!
¡¡Muy buenas tardes!! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo de la ida del partido de semifinales de la Champions que enfrenta al Atlético de Madrid ante el Arsenal en el Metropolitano.