La prudencia de Alcaraz frente a una lesión seria: Wimbledon en riesgo y el espejo de otras carreras rotas por la muñeca

París amanecerá este mayo con un sol extraño, uno que no iluminará al gran favorito. La noticia, confirmada tras días de hermetismo y pruebas médicas ha sacudido los cimientos del circuito: Carlos Alcaraz no defenderá su corona en Roland Garros.

El murciano, que ha dominado la tierra batida con una autoridad insultante en los últimos años, se ha visto obligado a bajar los brazos ante un enemigo invisible pero implacable: su propia muñeca derecha. Sin embargo, el drama no termina en la capital francesa. La diferencia entre el Grand Slam galo y Wimbledon es de apenas un mes por lo que nadie se atreve a pronosticar la presencia del murciano en el All England Club.

Esta no es una baja más. Es la confirmación de que el tenis total de Alcaraz ha encontrado su primer gran límite biológico. La decisión de renunciar a la Copa de los Mosqueteros no es un simple ejercicio de precaución; es una maniobra de supervivencia pura.

En un deporte donde la inmediatez devora a los campeones, Alcaraz ha decidido mirar hacia atrás para entender lo que se juegan: el riesgo de pasar de ser una leyenda en ciernes a un dato estadístico en la lista de los "juguetes rotos" del tenis.

Dos precedentes peligrosos

Para entender la gravedad del asunto, basta con observar los gráficos que cuelgan como advertencias en las paredes de cualquier centro de alto rendimiento. El caso de Juan Martín del Potro es, quizá, el caso más esclarecedor del siglo XXI.

El argentino, que en 2009 parecía destinado a romper el régimen del Big Three tras conquistar el US Open, vio cómo su carrera se convertía en un "quiero y no puedo" constante debido a sus articulaciones.

Los datos son devastadores. Tras tocar el cielo, la temporada 2010 marcó el inicio de su calvario: su actividad cayó en picado hasta disputar únicamente 6 partidos en todo el año. Como consecuencia, su ranking se desplomó del Top 5 al puesto 258 en cuestión de meses.

El gráfico de la carrera de "La Torre de Tandil" es una montaña rusa de desesperación: regresos heroicos al Top 5 (como en 2013 y 2018) seguidos de caídas al abismo, llegando a verse en el puesto 590 en 2015.

Juan Martín del Potro, en Wimbledon. Andy Couldridge Reuters

La muñeca no solo le robó títulos; le robó la continuidad, obligándole a cambiar su técnica de revés y a convivir con el miedo en cada impacto. Alcaraz, cuyo juego depende de una aceleración de brazo que parece desafiar las leyes de la física, se mira en ese espejo con pavor. Una muñeca mal curada no se traduce solo en dolor, sino en la pérdida definitiva de la confianza en el golpe.

Aún más reciente y alarmante es el "efecto acantilado" que sufrió Dominic Thiem, un jugador cuya fisionomía y estilo de potencia se asemejan peligrosamente a los del murciano. El austriaco, que alcanzó su cénit siendo el Número 3 del mundo en 2020, entró en una espiral de autodestrucción tras su lesión de muñeca en junio de 2021.

La estadística de Thiem es el mapa de un naufragio: del puesto 15 en 2021 a una caída libre que le ha llevado al puesto 1074 en este 2025, registrando 0 partidos jugados en el último curso hasta anunciar su retirada.

La muñeca le quitó el punch, esa capacidad de desbordar con la que ganaba partidos. Cuando el "latigazo" desaparece, el campeón se vuelve vulnerable, y Thiem es la prueba viviente de que, en el tenis moderno, no existe el término medio entre la gloria y la irrelevancia.

La comparativa con Nadal

En medio de estos precedentes funestos, surge la figura ineludible de Rafael Nadal. Durante años, el manacorí ha sido el referente de Alcaraz en la gestión del sufrimiento. Nadal ha ganado Grand Slams con un pie "dormido" por el síndrome de Müller-Weiss y con rodillas que pedían clemencia.

Sin embargo, hay una diferencia técnica fundamental que el equipo de Carlos ha sabido identificar: el tenis de Nadal era una lucha de resistencia; el de Alcaraz es una exhibición de explosividad.

Mientras Nadal aprendió a ganar puntos de forma defensiva cuando su físico no le permitía más, el arsenal de Alcaraz se basa en la agresividad máxima desde la primera bola. Si la muñeca de Carlos no está al 100%, su juego de ataque se desmorona.

Nadal forzó hasta lo inhumano porque su patología era estructural y crónica; Alcaraz, ante una lesión tendinosa y articular aguda, ha decidido que la madurez consiste en saber decir "no".

La gran incógnita que ahora sobrevuela Londres es si esta prudencia será suficiente. La hierba de Wimbledon es la superficie menos amable para una muñeca en rehabilitación. Los botes bajos y rápidos obligan a un "muñequeo" constante para levantar la pelota, un esfuerzo que somete a los ligamentos a una tensión extrema.

Forzar en Wimbledon para intentar defender los puntos y el honor de campeón podría suponer el mismo error que cometió Thiem: volver antes de tiempo y "encoger el brazo" por miedo al dolor, alterando para siempre la mecánica del golpeo.