Real Madrid - Alavés, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu con la obligación de sumar tres puntos para mantener el pulso por el título de La Liga. El conjunto blanco parte como favorito ante un equipo vitoriano que busca asegurar la permanencia.

Este enfrentamiento, correspondiente a la jornada 33 de La Liga, se disputará hoy, martes 21 de abril, a las 21:30 horas. El escenario será el Estadio Santiago Bernabéu, que lucirá sus mejores galas para este duelo nocturno. En España, el partido podrá seguirse en directo a través de la televisión por el canal DAZN La Liga.

En el aspecto deportivo, el Real Madrid llega con la mirada puesta en el liderato y se espera que Álvaro Arbeloa cuente con figuras como Lunin bajo palos y Alexander-Arnold en el lateral. Por su parte, el Alavés, dirigido por Luis García Plaza, llega con la sensible baja de Protesoni por lesión muscular, pero con la motivación de dar la sorpresa en la capital.

Los babazorros intentarán repetir la solidez defensiva mostrada en jornadas anteriores para frenar el potencial ofensivo madridista y sacar un resultado positivo que los aleje definitivamente del descenso.