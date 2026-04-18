Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo: Resultado y goleadores de la final de la Copa del Rey

🔴 Siga el minuto a minuto del Atlético de Madrid - Real Sociedad hoy: Copa del Rey en vivo

⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - Real Sociedad?

Once titular del Atlético de Madrid: Musso, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Koke, Llorente, Giuliano, Lookman, Julián Alvarez y Griezmann.

Once titular de la Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - Real Sociedad?

El encuentro podrá seguirse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, que ofrecerá una programación especial desde el Estadio de La Cartuja. El partido empieza a las 21:00.