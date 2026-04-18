Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo: Resultado y goleadores de la final de la Copa del Rey
🔴 Siga el minuto a minuto del Atlético de Madrid - Real Sociedad hoy: Copa del Rey en vivo
⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - Real Sociedad?
Once titular del Atlético de Madrid: Musso, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Koke, Llorente, Giuliano, Lookman, Julián Alvarez y Griezmann.
Once titular de la Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - Real Sociedad?
El encuentro podrá seguirse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, que ofrecerá una programación especial desde el Estadio de La Cartuja. El partido empieza a las 21:00.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Mueve el banquillo Simeone
62' (1-2) Ha hecho un doble cambio Simeone en busca del empate de su equipo: se han ido Lookman y Ruggeri, mientras que han entrado Sorloth y Nico González.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |¡¡La ha tenido Lookman!!
60' (1-2) Qué buena jugada ha protagonizado Marcos Llorente, quien acabó poniendo un centro al segundo palo para que el nigeriano armara el disparo, aunque este se fue desviado.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Ataque rojiblanco muy estático
59' (1-2) El Atlético de Madrid mueve el balón en campo contrario, pero no genera peligro y eso hace que el equipo txuri-urdin se defienda con comodidad.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Empuja la afición rojiblanca a los suyos
53' (1-2) El Atlético de Madrid ha salido con una marcha más al partido en esta segunda parte y por el momento el encuentro se está jugando en el campo de la Real Sociedad.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Ocasión para Griezmann
48' (1-2) Ha protagonizado Griezmann el primer remate de esta segunda parte, aunque no encontró portería. El francés está haciendo un partido bastante discreto en líneas generales.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |¡¡Coomiienzaaa la segunda partee!!
46' (1-2) Ya ha puesto el balón en juego Julián Álvarez en este inicio de la segunda parte. Empiezan presionando alto los de Matarazzo.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Saltan los jugadores al terreno de juego
Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego. A punto de empezar la segunda parte.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Luis de la Fuente: "Una final muy bonita"
"El partido me está gustando mucho, estoy viendo a los dos equipos con mucha intensidad. Es verdad que el primer gol ha condicionado. Ha habido diferentes alternativas. Es una final muy bonita", ha admitido Luis de la Fuente al descanso.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |¡¡Descanso en La Cartuja!!
45'+4' (1-2) ¡¡No hay tiempo para más!! Final de la primera parte con la victoria momentánea de la Real Sociedad tras el penalti transformado por Oyarzabal. El Atlético de Madrid, otra vez, cuesta arriba.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |¡¡¡Gooooool de Oyarzabal!!!
45' (1-2) ¡¡¡¡Se vuelve a adelantar en la final Mikel Oyarzabal!!!! Transformó el penalti el capitán de la Real Sociedad, quien engañó a un Juan Musso que se tiró a su izquierda mientras el balón iba por su derecha.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |¡¡Penalti a favor del equipo txuri-urdin!!
43' (1-1) ¡¡Señala Alberola Rojas el punto fatídico!! Salió muy tarde Juan Musso y arrolló a Gonçalo Guedes, quien se queda tendido en el terreno de juego. Ha visto la tarjeta amarilla el portero argentino.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Ocasión para Gonçalo Guedes
38' (1-1) Está intentando aprovechar al máximo la Real Sociedad las múltiples pérdidas de balón que están protagonizando los jugadores del Atlético de Madrid. En esta ocasión ha sido Griezmann. Para su fortuna, el disparo del portugués se marchó desviado.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Amarilla para Le Normand
33' (1-1) Ahora ha visto Le Normand la tarjeta amarilla tras una pérdida de Ruggeri que provocó la carrera peligrosa de Barrenetxea, siendo derribado por el central.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Amarilla para Oyarzabal
30' (1-1) Ha visto el capitán de la Real Sociedad la primera cartulina amarilla del partido por dejarle la pierna a Le Normand.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |¡¡¡A punto de marcar Guedes!!!
23' (1-1) ¡¡La ha tenido Gonçalo Guedes!! Qué zapatazo se sacó de la manga el portugués desde la frontal del área, pero de manera providencial tocó el balón Marc Pubill y el balón se marchó al lateral de la red. Muchos aficionados celebraron el gol por el efecto óptico.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |¡¡¡¡Empata la final Lookman!!!!
19' (1-1) ¡¡¡Goooool del Atlético de Madrid!!! ¡¡¡Empata la final Lookman!!! Condujo Griezmann, asistió al nigeriano después de que Julián Álvarez dejara pasar el balón y con un remate cruzado el jugador del Atlético de Madrid bate a Marrero.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |El gol más tempranero de la historia
17' (0-1) Con el gol de Barrenetxea a los 14 segundos, el jugador de la Real Sociedad ha marcado el gol más tempranero jamás anotado en una final del Campeonato de España según apunta MisterChip a través de su cuenta de X.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Dominio del equipo rojiblanco
12' (0-1) Está siendo un partido muy intenso y aunque los rojiblancos se han hecho con el dominio del balón y están jugando en campo contrario, la Real Sociedad no renuncia al ataque. No quiere encerrarse atrás el equipo de Matarazzo.
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Así ha sido el gol de Barrenetxea
5' (0-1) Se comió Giuliano Simeone un balón largo en banda, llegando a Guedes, que se saca un centro preciso al segundo palo, donde conecta un cabezazo Barrenetxea para sorprender y superar la estirada de Musso.
⚡️ Barrenetxea tiene prisa.— Teledeporte (@teledeporte) April 18, 2026
¡Se adelanta la @RealSociedad con un cabezazo del extremo! ¡Vaya inicio de partido en La Cartuja!
📺 Sigue la gran final de #LaCopaRTVE en DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/M7lSQzWC0p pic.twitter.com/ck5zPv8ZYj
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Atlético de Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo |Pide calma Simeone a los suyos
3' (0-1) Ha sido una sorpresa el gol de Barrenetxea en el primer minuto de partido, pero Simeone no ha decaído y ya está animando a sus jugadores para que no se vengan abajo y busquen el empate.