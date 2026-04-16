Real Madrid - Estrella Roja, Euroliga: hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas del partido

El Real Madrid despide la fase regular de la Euroliga recibiendo al Estrella Roja en un duelo crucial para sus aspiraciones de postemporada. Los blancos necesitan asegurar la victoria ante su afición para garantizarse el factor cancha a favor en los próximos playoffs, enfrentándose a un conjunto serbio que llega dispuesto a dar la sorpresa en la capital española.

El partido se celebrará este jueves 16 de abril a las 20:45 horas. El escenario será el Movistar Arena de Madrid (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid), donde se espera un lleno absoluto para apoyar al equipo dirigido por Scariolo en esta jornada 38. Los seguidores podrán ver el encuentro en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, principalmente en el canal #Vamos, que realizará una cobertura especial al ser el cierre de la liga regular.

En el apartado deportivo, el Real Madrid llega tras una racha positiva liderada por el dominio de Walter Tavares en la pintura y la dirección de Facundo Campazzo. Una victoria hoy les permitiría mantenerse en la zona alta de la clasificación (actualmente terceros con un balance de 23-14). El Estrella Roja, que ya ha asegurado su presencia en el top 10, contará con el talento de Chima Moneke e Izundu para intentar frenar el ritmo anotador de los locales.