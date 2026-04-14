Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo | El VAR anula el gol de Ferran Torres por fuera de juego
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⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - FC Barcelona?
Posible once del Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
Posible once del FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - FC Barcelona?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League hay para hoy y mañana?
Hoy 14 de abril (vuelta de cuartos): Liverpool vs PSG
Mañana 15 de abril (vuelta de cuartos): Bayern Múnich vs Real Madrid y Arsenal vs Sporting CP
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡La ha tenido Julián Álvarez!!
52' (1-2) De la nada saca Julián una acción de ataque, arrancando desde la medular a la contra pero con cuatro rivales al acecho. Al final se frena en el área y la cede para el nigeriano, que dispara ligeramente desviado cuando buscaba el gol por el palo largo.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Se duele Eric García
49' (1-2) Fue a la disputa por alto con Julián y termina dando una pirueta en el aire. Estuvo rapidísimo recogiendo la cabeza porque caía de lleno. Al final se da el costalazo, pero parece que se recupera.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡Coomienzaa la segunda parte!!
46' (1-2) Pone el balón en juego el Atlético de Madrid en esta segunda parte. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45'+4' (1-2) ¡¡Descanso en el Metropolitano!! No hay tiempo para más. Tres goles se han visto y aunque el Barça esté por delante en el partido, no así en la eliminatoria, por lo que se avecinan 45 minutos frenéticos.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Muy activo Flick
45'+2' (1-2) No quiere el alemán que se pierda nada de tiempo y en cuanto ha salido el balón por banda y estaba en su zona, rápidamente ha ido a cogerlo para entregárselo a sus jugadores.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Cuatro minutos de añadido
45' (1-2) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque ha mostrado el cuarto árbitro levantando el cartelón que se añaden cuatro minutos de prolongación.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Pide penalti Olmo y vuelve a salvar Musso
41' (1-2) ¡¡Otro paradón de Musso!! Controló Ferran orientado, se giró y se encontró con el argentino en el remate mano a mano. Previamente controló Dani Olmo en el área, se metió entre Koke y Llorente y el capitán es el que choca con él con el hombro.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Defienden con todo los rojiblancos
38' (1-2) Busca el Barça el tercero antes del descanso, pero están defendiendo bien los jugadores del Atlético de Madrid, todos metidos en su propio campo.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Partido lleno de alternativas
35' (1-2) El partido está loco en el Metropolitano. Atlético de Madrid y Barça están brindando una oda al fútbol con ocasiones para los dos equipos. No bajan las pulsaciones de los presentes en el estadio rojiblanco.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡¡Gooooool de Lookman!!!
30' (1-2) ¡¡¡Vuelve a estar por delante el Atlético de Madrid en la eliminatoria!!! Contraataque de libro. Qué bien condujo Marcos Llorente que centró al área y encontró al nigeriano para batir a Joan García en el primer tiro a puerta de los colchoneros en el partido.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Cómo está sangrando Fermín...
28' (0-2) Se para el partido porque el mediapunta del Barcelona se ha llevado un doble golpe en la cara tras rematar: primero le da Musso con la bota de manera fortuita, y después se da contra el césped al caer...
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Musso evita el gol de Fermín
25' (0-2) Qué balón con el exterior de Lamine para que Fermín remate en plancha a la altura del segundo palo. La parada que se hace el argentino, abriéndose como un mapa, es inverosímil.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡¡Goooool de Ferran Torres!!!
24' (0-2) ¡¡Empata la eliminatoria Ferran Torres!! Otro error de Lenglet que deja que Ferran se gire y arme un disparo al que nada puede hacer Musso. No ha podido empezar peor el conjunto rojiblanco.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡A punto de marcar Griezmann!!
21' (0-1) Contra antes lo decimos... Griezmann ha estado muy cerca de empatar el partido. Qué gran acción de Lookman marchándose de Koundé, puso el centro el nigeriano y lo remató el francés, aunque desbarató la acción Gerard Martín.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Mejoran en defensa los rojiblancos
19' (0-1) El Atlético de Madrid ha conseguido ajustar mejor las líneas en defensa, pero no consigue salir de su campo e inquietar la portería defendida por Joan García.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |El espectacular mosaico de la afición rojiblanca
Uno de los mejores ambientes del mundo a la altura de uno de los mejores partidos del mundo. El Metropolitano dibujó un espectacular mosaico en los momentos previos al inicio del encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |El partido está siendo un correcalles
14' (0-1) A punto de cumplirse el primer cuarto de hora de partido, el partido está siendo un ida y vuelta con ocasiones para los dos equipos. Ninguno está especulando con el resultado a pesar de que aún falta más de 75 minutos por delante.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡Ha tenido el segundo Dani Olmo!!
9' (0-1) ¡¡Ha evitado Musso el gol de Dani Olmo en el mano a mano!! Está encontrando el Barça muchos espacios en la zaga azulgrana y en el uno contra uno, el portero del Atlético de Madrid salió vencedor.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡A punto de empatar Lookman!!
8' (0-1) Ha tenido el empate Lookman, pero su disparo con la zurda se marchó desviado. La ocasión ha sido muy clara.
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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡¡Gooooool de Lamine Yamal!!!
5' (0-1) ¡¡¡Se adelanta en el partido el FC Barcelona!!! Qué error garrafal de Lenglet, se duerme en el primer cuarto de campo, la quiere pasar atrás y no ve a Lamine. Este corta el pase, la pelota le va a Ferran y este la filtra al espacio para que el '10' defina fácil en el mano a mano. No falló en la definición Lamine y la eliminatoria cambia.