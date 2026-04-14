Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo | El VAR anula el gol de Ferran Torres por fuera de juego

🔴 Siga el minuto a minuto del Atlético de Madrid - FC Barcelona hoy: Champions League en vivo

⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - FC Barcelona?

Posible once del Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

Posible once del FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - FC Barcelona?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League hay para hoy y mañana?

Hoy 14 de abril (vuelta de cuartos): Liverpool vs PSG

Mañana 15 de abril (vuelta de cuartos): Bayern Múnich vs Real Madrid y Arsenal vs Sporting CP