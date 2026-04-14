Flick da órdenes a Lamine durante el partido.

Flick da órdenes a Lamine durante el partido. Reuters

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Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo | El VAR anula el gol de Ferran Torres por fuera de juego

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🔴 Siga el minuto a minuto del Atlético de Madrid - FC Barcelona hoy: Champions League en vivo

⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - FC Barcelona?

Posible once del Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

Posible once del FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - FC Barcelona?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League hay para hoy y mañana?

Hoy 14 de abril (vuelta de cuartos): Liverpool vs PSG

Mañana 15 de abril (vuelta de cuartos): Bayern Múnich vs Real Madrid y Arsenal vs Sporting CP 

  1. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡La ha tenido Julián Álvarez!!

    52' (1-2) De la nada saca Julián una acción de ataque, arrancando desde la medular a la contra pero con cuatro rivales al acecho. Al final se frena en el área y la cede para el nigeriano, que dispara ligeramente desviado cuando buscaba el gol por el palo largo.

  2. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Se duele Eric García

    49' (1-2) Fue a la disputa por alto con Julián y termina dando una pirueta en el aire. Estuvo rapidísimo recogiendo la cabeza porque caía de lleno. Al final se da el costalazo, pero parece que se recupera.

  3. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡Coomienzaa la segunda parte!!

    46' (1-2) Pone el balón en juego el Atlético de Madrid en esta segunda parte. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.

  4. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡Finaaaal de la primera parte!!

    45'+4' (1-2) ¡¡Descanso en el Metropolitano!! No hay tiempo para más. Tres goles se han visto y aunque el Barça esté por delante en el partido, no así en la eliminatoria, por lo que se avecinan 45 minutos frenéticos.

  5. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Muy activo Flick

    45'+2' (1-2) No quiere el alemán que se pierda nada de tiempo y en cuanto ha salido el balón por banda y estaba en su zona, rápidamente ha ido a cogerlo para entregárselo a sus jugadores.

  6. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Cuatro minutos de añadido

    45' (1-2) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque ha mostrado el cuarto árbitro levantando el cartelón que se añaden cuatro minutos de prolongación.

  7. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Pide penalti Olmo y vuelve a salvar Musso

    41' (1-2) ¡¡Otro paradón de Musso!! Controló Ferran orientado, se giró y se encontró con el argentino en el remate mano a mano. Previamente controló Dani Olmo en el área, se metió entre Koke y Llorente y el capitán es el que choca con él con el hombro.

  8. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Defienden con todo los rojiblancos

    38' (1-2) Busca el Barça el tercero antes del descanso, pero están defendiendo bien los jugadores del Atlético de Madrid, todos metidos en su propio campo.

  9. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Partido lleno de alternativas

    35' (1-2) El partido está loco en el Metropolitano. Atlético de Madrid y Barça están brindando una oda al fútbol con ocasiones para los dos equipos. No bajan las pulsaciones de los presentes en el estadio rojiblanco.

  10. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡¡Gooooool de Lookman!!!

    30' (1-2) ¡¡¡Vuelve a estar por delante el Atlético de Madrid en la eliminatoria!!! Contraataque de libro. Qué bien condujo Marcos Llorente que centró al área y encontró al nigeriano para batir a Joan García en el primer tiro a puerta de los colchoneros en el partido.

    Lookman bate a Joan García y marca el 1-2.

    Lookman bate a Joan García y marca el 1-2. Reuters

  11. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Cómo está sangrando Fermín...

    28' (0-2) Se para el partido porque el mediapunta del Barcelona se ha llevado un doble golpe en la cara tras rematar: primero le da Musso con la bota de manera fortuita, y después se da contra el césped al caer... 

    Musso golpea a Fermín de forma involuntaria.

    Musso golpea a Fermín de forma involuntaria. Reuters

  12. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Musso evita el gol de Fermín

    25' (0-2) Qué balón con el exterior de Lamine para que Fermín remate en plancha a la altura del segundo palo. La parada que se hace el argentino, abriéndose como un mapa, es inverosímil. 

  13. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡¡Goooool de Ferran Torres!!!

    24' (0-2) ¡¡Empata la eliminatoria Ferran Torres!! Otro error de Lenglet que deja que Ferran se gire y arme un disparo al que nada puede hacer Musso. No ha podido empezar peor el conjunto rojiblanco.

  14. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡A punto de marcar Griezmann!!

    21' (0-1) Contra antes lo decimos... Griezmann ha estado muy cerca de empatar el partido. Qué gran acción de Lookman marchándose de Koundé, puso el centro el nigeriano y lo remató el francés, aunque desbarató la acción Gerard Martín.

  15. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |Mejoran en defensa los rojiblancos

    19' (0-1) El Atlético de Madrid ha conseguido ajustar mejor las líneas en defensa, pero no consigue salir de su campo e inquietar la portería defendida por Joan García.

  16. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |El espectacular mosaico de la afición rojiblanca

    Uno de los mejores ambientes del mundo a la altura de uno de los mejores partidos del mundo. El Metropolitano dibujó un espectacular mosaico en los momentos previos al inicio del encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

    El tifo del Metropolitano en el Atlético de Madrid - Barcelona.

    El tifo del Metropolitano en el Atlético de Madrid - Barcelona. A. M.

  17. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |El partido está siendo un correcalles

    14' (0-1) A punto de cumplirse el primer cuarto de hora de partido, el partido está siendo un ida y vuelta con ocasiones para los dos equipos. Ninguno está especulando con el resultado a pesar de que aún falta más de 75 minutos por delante.

  18. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡Ha tenido el segundo Dani Olmo!!

    9' (0-1) ¡¡Ha evitado Musso el gol de Dani Olmo en el mano a mano!! Está encontrando el Barça muchos espacios en la zaga azulgrana y en el uno contra uno, el portero del Atlético de Madrid salió vencedor.

  19. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡A punto de empatar Lookman!!

    8' (0-1) Ha tenido el empate Lookman, pero su disparo con la zurda se marchó desviado. La ocasión ha sido muy clara.

  20. Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo |¡¡¡Gooooool de Lamine Yamal!!!

    5' (0-1) ¡¡¡Se adelanta en el partido el FC Barcelona!!! Qué error garrafal de Lenglet, se duerme en el primer cuarto de campo, la quiere pasar atrás y no ve a Lamine. Este corta el pase, la pelota le va a Ferran y este la filtra al espacio para que el '10' defina fácil en el mano a mano. No falló en la definición Lamine y la eliminatoria cambia.