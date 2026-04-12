Alcaraz - Sinner, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de la final del Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz busca revalidar el título conseguido aquí el pasado año, mientras que Jannik Sinner aún no posee este trofeo en su palmarés, ni ninguno de los grandes eventos que se disputan sobre tierra batida.

Llegó el momento de la verdad, el partido que todo aficionado al tenis estaba esperando. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lucharán por el título en la final del ATP Masters 1000 Montecarlo 2026, donde además, estará en juego el número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz camina con paso firme en el ATP Masters 1000 Montecarlo 2026, pero tiene ahora ante sí el gran obstáculo. Se enfrentará a su némesis, a ese rival íntimo que tanto está haciendo que mejore debido a su firme oposición. Será el primer duelo de la temporada entre los dos mejores del mundo.

Adquiere esta cita una importancia especial para Jannik Sinner, quien ha hecho cambios sustanciales en su tenis durante los últimos meses con el fin de ser un jugador más completo en tierra batida, que pueda vencer a Carlos con recurrencia y optar a la gloria en este tipo de torneos