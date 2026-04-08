SC Braga - Real Betis, Europa League: resultado, goleadores y estadísticas con todo por decidir en La Cartuja

Un tanto nada más arrancar el partido del centrocampista austríaco Florian Grillistsch puso por delante (1-0) al equipo que entrena el español Carlos Vicens, pero en la segunda parte el conjunto que dirige el chileno Manuel Pellegrini empató gracias a un penalti que le hizo a la hora de juego al marroquí Ez Abde el francés Jean-Baptiste Gorby y que transformó el colombiano Cucho Hernández.