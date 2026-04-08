Barça vs Atlético, en directo | Resultado del partido de ida de cuartos de Champions, en vivo
Sigue la última hora del partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.
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Cómo va el Barça - Atlético: fútbol hoy de la Champions League en vivo
📺 ¿En qué canal se puede ver en directo el Barça - Atlético de hoy?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
⚽ Alineaciones Barça - Atlético
- Once Barça: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Lewandowski.
- Once Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Amarilla a Gavi
64' (0-1) Amarilla a Gavi por agarrar a Griezmann. El árbitro sigue el mismo criterio que con la tarjeta a Baena.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Amarilla a Baena
62' (0-1) Amarilla a Alex Baena por agarrar en la salida de balón a Dani Olmo.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Doble cambio del Cholo
59' (0-1) Salen del campo Lookman y Koke para que entren Baena y Sorloth.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | La tienen los cules
58' (0-1) De córner la peina Eric pero Dani Olmo no llega a rematar el balón.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Musso y el palo salvan el empate
52' (0-1) Gran parada de Musso a la falta de Rashford que luego da al palo.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Falta peligrosa
51' (0-1) Falta peligrosa de Le Normand a Lamine Yamal en la frontal del área. Se espera que la tire Rashford.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Rashford fueraaa
49' (0-1) Gran pase de Lamine de exterioir que deja solo al inglés pero no consigue tirar a portería. Aprieta el Barça con uno menos que quiere empatar.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Inicia la segunda parte
46' (0-1) Pone a jugar el balón el FC Barcelona y arranca la segunda parte.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Doble cambio de los cules
(0-1) Salen Lewandowski y Pedri para que entren Fermín y Gavi, dos cambios para modificar el equipo después de la expulsión de Cubarsi.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Se acaba la primera parte
(0-1) Se acaba la primera parte en el Camp Nou con la victoria por la minima de los colchoneros gracias al gran gol de Julián Álvarez.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Cuatro minutos de añadido
45' (0-1) Se añaden cuatro minutos de añadido y amarilla a Pubill por una falta a Lewandowski.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Gooool de Julián
44' (0-1) Gooooool de Julián que coloca el balón en la escuadra después de la falta cometida por Cubarsi. Se adelanta el Atlético.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Roja a Cubarsi
42' (0-0) El VAR corrige al árbitro y cambia la tarjeta amarilla por una roja. Se queda con uno menos el Barcelona.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | Amarilla a Cubarsi
41' (0-0) Amarilla a Cubarsi que para a Simeone, se está revisando una posible roja porque era el último jugador.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Reaccionan los colchoneros
38' (0-0) Reacciona el Atlético que intenta pillar a la contra al barça que sigue con el control de balón.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Gran jugada de Lamine
31' (0-0) Gran jugada de Lamine que se va de tres con un gran regate pero tapona su tiro el recién incorporado Pubill.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Amarilla y cambio de los colchoneros
31' (0-0) Amarilla a Koke por pisar a Olmo mientras que Hancko se retira del campo por una lesión y entra Pubill.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Paradón de Musso
29' (0-0) Gran parada de Musso otra vez a Rashford, que parecía que no iba a llegar al balón pero apurando tira y obliga a realizar una gran parada a Musso.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Amarilla a Pedri
27' (0-0) Amarilla para Pedri por protestar.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Tiene el balón los locales
22' (0-0) Controla el balón el Barça que está bien colocado pero no está generando peligro a la defensa colchonera.