Barça vs Atlético, en directo | Resultado del partido de ida de cuartos de Champions, en vivo

Cómo va el Barça - Atlético: fútbol hoy de la Champions League en vivo

📺 ¿En qué canal se puede ver en directo el Barça - Atlético de hoy?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

⚽ Alineaciones Barça - Atlético

- Once Barça: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Lewandowski.

- Once Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.