Las 22 pérdidas de balón marcaron el partido del Valencia Basket en la pista del Partizan de Belgrado y le impidieron romper el encuentro en las varias ocasiones en que pudo hacerlo aunque tampoco acertó en los tiros que tuvo casi sobre la bocina del partido, ni en la primera prórroga, para llevarse el choque y acabó por caer en el segundo tiempo extra.

El equipo de Pedro Martínez habría amarrado en caso de victoria el 'play in', las eliminatorias de repesca que disputarán los equipos que acaben entre el séptimo y el décimo, y aunque tiene muy encarrilado no bajar al undécimo puesto, solo tiene un partido de margen con el séptimo clasificado.

El Valencia Basket estuvo por delante casi todo el partido pero el equipo de Joan Peñarroya, pese a que no se jugaba nada, se agarró al choque con uñas y dientes gracias a su defensa y a la pareja Carlick Jones-Stearling Brown y acabó por sumar su quinta victoria seguida.