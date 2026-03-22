El conjunto blanco llega de caer contra el Zalgiris Kaunas por 87-85 en el Zalgiris Arena. Fue un final apretado y duro para el Real Madrid Basket, que ocupa la cuarta posición de la fase regular de la Euroliga con 20 victorias y 12 derrotas. En el campeonato europeo ocupa el Barça Basket la décima posición con 18 triunfos y 14 derrotas, en posición de Play-In.

En los enfrentamientos directos entre Barça y Real Madrid Basket, el último de ellos fue muy claro para el cuadro blanco en el pabellón Movistar Arena en la Euroliga (80-61). El Barça Basket intentará tomarse la revancha en el Palau Blaugrana junto al calor de su afición, en este caso en una Liga Endesa donde ambos conjuntos son tercer y primer clasificado de la fase regular.