FC Barcelona - Rayo Vallecano, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con la victoria del conjunto azulgrana

Un gol de Ronald Araujo a la salida de un córner en el minuto 23 dio este domingo los tres puntos a un Barcelona que fue de más a menos y sobrevivió al empuje final del Rayo Vallecano (1-0) en el Spotify Camp Nou. El charrúa rompió las tablas en su regreso a la titularidad en un partido de Liga desde que se apartó de la dinámica del cuadro azulgrana por problemas de salud mental y el Barcelona pudo ampliar la ventaja en una primera parte en la que tuvo muchas ocasiones.