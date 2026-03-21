El encuentro tendrá lugar mañana, sábado 21 de marzo de 2026, a las 21:00 horas (horario peninsular español). El histórico Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será la sede de este choque, para el cual se espera un ambiente eléctrico. Los aficionados podrán seguir el partido en directo por televisión a través de los canales de Movistar La Liga.

En el plano deportivo, la igualdad es máxima: el Valencia llega en 14ª posición con 32 puntos, mientras que el Sevilla le pisa los talones en el 15º puesto con 31 unidades. El conjunto hispalense arrastra una estadística curiosa, ya que en ocho de sus últimos nueve partidos han marcado ambos equipos.