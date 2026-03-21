El encuentro tendrá lugar este sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:30 horas (horario peninsular español). El escenario de este equilibrado choque será el Estadio de El Sadar, en Pamplona. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar La Liga y la plataforma DAZN, que comparten los derechos de emisión de esta jornada.

En el plano deportivo, Osasuna recupera a piezas clave como Rubén y Raúl García tras cumplir sus sanciones, confiando en el olfato goleador de Ante Budimir, quien suma 13 tantos en el campeonato. Por su parte, el Girona recupera a su baluarte defensivo Vitor Reis, aunque llega con una enfermería bastante concurrida con bajas confirmadas como las de Bryan Gil, Van de Beek y Portu. Se espera un partido muy táctico entre el 11º y el 12º clasificado, donde el ganador logrará distanciarse definitivamente de la zona baja.