El conjunto sevillano es quinto con 43 puntos y el vigués sexto con tres menos, situación muy apretada que se ajusta más después de que en la primera vuelta empataran a uno en la sexta jornada en el partido disputado en el estadio de Balaídos.

Al igual que al conjunto bético, el calendario no da un respiro al Celta. Y, además, esta vez con un choque que puede marcar su futuro en la Liga. El premio de asaltar La Cartuja, donde hace 25 años perdió su segunda final de Copa del Rey ante el Zaragoza, es demasiado jugoso para un equipo que sueña con sacar, por segunda temporada consecutiva, su billete para Europa.



Separados por tan solo tres puntos, en juego también está el ‘goal-average’ después del 1-1 en Balaídos.



Betis y Celta se jugarán su supervivencia en la Liga Europa el próximo jueves. Y ese día Claudio Giráldez no podrá contar con dos de sus pilares por sanción, el delantero Borja Iglesias y el extremo Óscar Mingueza. Por ello, ambos arrancarán como titulares en Sevilla.