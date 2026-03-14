El partido correspondiente a la jornada 28 de La Liga se disputa este sábado, 14 de marzo de 2026, a las 14:00 horas. El escenario será el Estadio Municipal de Montilivi, donde se espera una temperatura agradable de unos 11°C.

Los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de DAZN, Teledeporte y RTVE Play, además de los canales habituales de los operadores para establecimientos públicos.

En lo deportivo, el Girona llega con la sensible baja de Bryan Gil, fuera por una rotura muscular. Por su parte, el Athletic Club afronta el viaje con la preocupación por la rodilla de Unai Gómez.