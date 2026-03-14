Este duelo, perteneciente a la jornada 28 de La Liga, se disputa hoy sábado 14 de marzo a las 16:15 horas. El escenario será el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde se espera una gran entrada para un derbi marcado por las rotaciones. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar+ (dial 54) y Orange TV.
En lo deportivo, Diego Simeone se ve obligado a introducir cambios masivos en su once titular. El técnico argentino no podrá contar con Jan Oblak, baja de última hora por molestias en el costado, lo que otorga la titularidad al guardameta Juan Musso.
Además, el equipo colchonero tiene la mente puesta en el partido de vuelta de octavos de Champions contra el Tottenham, por lo que jugadores clave descansarán. Por su parte, el Getafe llega con la ambición de asaltar el feudo rojiblanco para acercarse definitivamente a los puestos europeos.