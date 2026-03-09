El encuentro se disputará finalmente el lunes 9 de marzo a las 21:00 horas, cerrando la jornada en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar La Liga.

En lo deportivo, el equipo perico llega en la séptima posición con 36 puntos, manteniendo una línea sólida en casa a pesar de las bajas confirmadas de Javi Puado y Rubén Sánchez. Por su parte, el Real Oviedo ocupa actualmente la última plaza de la clasificación (20º) con 17 puntos, lo que convierte este desplazamiento en una "final" por la supervivencia.

El técnico visitante buscará explotar las transiciones rápidas para sorprender a una defensa local que, aunque favorita, ha mostrado cierta irregularidad en las últimas semanas. El precedente de la primera vuelta terminó con victoria blanquiazul, un resultado que los ovetenses necesitan revertir urgentemente.